قائمة بأفضل أفلام الرعب لعام 2024 .. دليل شامل لمحبي الإثارة والخوف

تستمر أفلام الرعب في جذب جمهور واسع بفضل قدرتها على تقديم تجارب مثيرة ومخيفة.

إذا كنت من عشاق هذا النوع السينمائي، فقد يستعرض " الموجز " لك قائمة بأفضل أفلام الرعب لعام 2024، بناءً على تقييمات النقاد والمواقع المتخصصة مثل Rotten Tomatoes وWashington Post.

تابع القراءة لاكتشاف الأفلام التي ستضمن لك جرعة كبيرة من الإثارة والرعب هذا العام.

فيلم "The Haunting of Mina"

من بين الأفلام التي حظيت بإشادة كبيرة من النقاد، يبرز فيلم "The Haunting of Mina" الذي يروي قصة فنانة شابة تُدعى مينا، تجد نفسها محاصرة مع غرباء في غابة أيرلندية. الفيلم من تأليف وإخراج إيشانا شيامالان، ويتميز بالغموض والتوتر، مما جعله يُصنف كأحد أفضل أفلام الرعب النفسية.

رغم تلقيه تقييم 52% على Rotten Tomatoes و5.7/10 على IMDb، إلا أن له مكانة خاصة بين أفلام الرعب لهذا العام.

فيلم "A Quiet Place Part III"

يعود فيلم "A Quiet Place Part III" ليواصل تقديم الإثارة التي عرفناها في الأجزاء السابقة.

يركز الفيلم على اكتشاف الناس لأول مرة لتهديد المخلوقات الفضائية. الفيلم من تأليف بريان وودز وجون كراسينسكي، وإخراج مايكل سارنوسكي.

يتميز الفيلم بتركيزه على الفوضى والذعر الذي يصيب المدن، وهو ما جعله يحصل على تقييم 87% على Rotten Tomatoes و6.8/10 على IMDb.

فيلم "The First Omen"

إذا كنت من محبي الأفلام التي تعيد إحياء الكلاسيكيات، فإن "The First Omen" هو خيارك المثالي.

الفيلم، الذي يروي قصة ماريا التي تواجه قوى شريرة، نال إعجاب النقاد بفضل أداء الممثلين والمؤثرات المرعبة. حصل الفيلم على تقييم 82% من النقاد و70% من الجمهور على Rotten Tomatoes، و6.5/10 على IMDb.

فيلم "Winnie the Pooh: Blood and Honey"

في تحول غير متوقع، يأتي فيلم "Winnie the Pooh: Blood and Honey" ليقدم شخصية ويني في سياق مرعب.

تدور أحداث الفيلم حول ويني وأصدقائه الذين يصبحون أكثر توحشًا بعد أن يكشف كريستوفر روبن عن وجودهم. الفيلم، من تأليف مات ليزلي وإخراج ريس فرايك واترفيلك، حاز على تقييمات متباينة مع 46% من النقاد و77% من الجمهور على Rotten Tomatoes، و4.6/10 على IMDb.

فيلم "The Monster in the Closet"

من الأفلام المميزة في هذا العام، يأتي فيلم "The Monster in the Closet" الذي يروي قصة لورا فرانكو التي تكتشف وجود وحش مرعب في خزانتها.

الفيلم من تأليف وإخراج كارولين ليندي، وقد حصل على تقييمات إيجابية بفضل الأداء القوي والرسومات المبدعة، مع تقييم 82% على Rotten Tomatoes و7.2/10 على IMDb.

فيلم "Exhuma"

في عالم الرعب، يقدم فيلم "Exhuma" تجربة فريدة حيث يتتبع الشامان وتلميذها في تحقيق حول مرض غامض يصيب الأطفال.

مع تقييم 92% من النقاد و88% من الجمهور على Rotten Tomatoes، و6.9/10 على IMDb، يعد الفيلم من أبرز أعمال الرعب لهذا العام.



تظل أفلام الرعب من أكثر الأنواع السينمائية إثارة، وقد قدم عام 2024 مجموعة متنوعة من الأفلام التي تلبي شغف عشاق الرعب، سواء كنت تبحث عن قصة غامضة أو إثارة مروعة، فإن هذه الأفلام تقدم تجارب مميزة ستبقيك على حافة مقعدك.

