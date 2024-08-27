بعد اعتماد زيادة المصروفات.. «التعليم» تحذر المدارس الخاصة والدولية من 4 إجراءات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرًا صارمًا بشأن المدارس الخاصة والدولية بشأن الالتزام بتطبيق الزيادات المقررة في مصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/2025، وذلك استنادًا إلى مصروفات العام الدراسي السابق 2023/2024 ووفقًا للشرائح المعتمدة من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تحذيرات بشأن المدارس الخاصة والدولية

كما شددت الوزارة على المدارس الخاصة والدولية على النقاط التالية:يُمنع الجمع بين الزيادة المقررة في الشريحة المحددة وأي زيادات نتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم؛ حيث يتم احتساب الزيادة الأكبر فقط.

يتعين على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية الإسراع في إعداد نشرات المصروفات وإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي، مع الالتزام بالشرائح المعتمدة.

يُحظر على أي مدرسة تحصيل مصروفات تزيد عن النسب المقررة قانونيًا ضمن الشرائح المحددة. وفي حال ثبوت أي تجاوز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.



شرائح المصروفات المعتمدة للمدارس الخاصة والدولية

أقر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شرائح المصروفات للمدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذلك المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية). وقد وجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذه القرارات على الإدارات التعليمية لضمان تطبيق تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/2025.

شرائح الزيادة للمدارس الخاصة والدولية

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 30,000 جنيه وأقل من 50,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 10%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 50,000 جنيه وأقل من 80,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 8%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 80,000 جنيه وأقل من 120,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 7%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 120,000 جنيه وأقل من 200,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 6%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200,000 جنيه فأكثر: نسبة الزيادة السنوية 5%.

شرائح الزيادة للمدارس الخاصة (عربي / لغات):

المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 25%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5,000 جنيه وأقل من 10,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 20%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 10,000 جنيه وأقل من 15,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 15%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 15,000 جنيه وأقل من 20,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 12%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 20,000 جنيه وأقل من 25,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 10%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25,000 جنيه وأقل من 35,000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 7%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35,000 جنيه فأكثر: نسبة الزيادة السنوية 6%.

هذه الإجراءات تأتي لضمان التزام المدارس بالتعليمات الحكومية وتجنب أي تجاوزات في تحصيل المصروفات، مما يضمن العدالة بين جميع الأطراف المعنية

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الابتدائي والثانوي