التشكيل الرسمي لمباراة الرائد والقادسية في الدوري السعودي

يستضيف ستاد حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ونظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أعلن فريقي الرائد والقادسية تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل الرائد أمام القادسية كالتالي:

حراسة المرمى: مشاري سنيور

خط الدفاع: وعمر جونزاليس- مبارك الراجح- وحمد الجيزاني.

خط الوسط: محمد الدوسري- محمد فوزير- ماتيوس نورمان- خالد السبيعي.

خط الهجوم: نواف السهلي - صالح العمري- يحيي سنبل.

تشكيل فريق الرائد

فيما جاء تشكيل القادسية أمام الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: أبوالشامات- ناتشو- جهاد ذكري- لفاريز.

خط الوسط: إيكي- نيثان - علي هزازي- كينيونيوس.

خط الهجوم: عبد العزيزالعثمان- أوباميانغ.

تشكيل فريق القادسية

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والقادسية

تذاع مباراة الرائد والقادسية في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

مواجهات الرائد والقادسية

تقابل فريقي الرائد والقادسية السعودي، في 17 مباراة، فاز الرائد خلال 7 مبارايات، بينما فاز القادسية في 5 مواجهات، وتعادل الفريقين خلال 7 لقاءات.

سجل الرائد في شباك القادسية، 22 هدفًأ، بينما الآخير أحرز24 هدفًا.

أرقام الرائد والقادسية في الجولة الأولى من الدوري السعودي

خرج الرائد من مباراته الأولى مع النصر، في الجولة الأولى من الدوري السعودي، بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، على استاد الأول بارك، وكان محمد فوزير سجل هدف التعادل، من ركلة جزاء، في الدقيقة 48.

بينما حقق فريق القادسية، فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويأتي فريق الرائد في المركز 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل القادسية المركز الثاني برصيد 3 نقط.

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