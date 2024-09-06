بـ 15 لاعبا جديدا.. مودرن سبورت يستعد للموسم الرياضي الجديد

زف نادي مودرن سبورت مساء اليوم الجمعة، بشرى سارة لجماهيره، بعد الإعلان عن الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي 2024-2025.

وأنهى مودرن سبورت منافسات الموسم الرياضي الجاري الماضي، محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حصد 54 نقطة، ليواصل تألقه ومزاحمة الكبار على المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري منذ صعوده لدوري الأضواء.

ويكشف الموجز الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي أعلنها مساء اليوم الجمعة.

وأعلن مودرن سبورت مساء اليوم الجمعة، عن قائمة تعاقداته للموسم الرياضي الجديد، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد والمنافسة على البطولات المختلفة.

قائمة تعاقدات مودرن سبورت الجديدة

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية - كريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

خط الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي - طارق محمد مدافع سبورتنج - نادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة.

خط الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي - عبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق أركا جدينيا البولندي - عبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الإنتاج الحربي - البلجيكي محمد أميسي جناح بلدية المحلة - أحمد مصطفى جناح سموحة - محمد مسعد جناح منتخب السويس - محمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

خط الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد - الإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد - ضياء السيد مهاجم المنصورة.

مودرن سبورت يقوم تغيير مسماه

وقام نادي مودرن سبورتس بتحديث مسماه بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي المنقضي، من فيوتشر إلى مودرن سبورتس، لينجح بعدها في حل أزمته لرفع إيقاف القيد عن الفريق بعد حل أزمة اللاعب التونسي مروان الصحراوي، وتسوية مستحقاته المتأخرة بعد أزمة فسخ التعاقد من طرف واحد من قبل النادي، لينجح في تسجيل صفقاته الجديدة.

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