رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، ومن خلال الموجز نستعرض التفاصيل.

تقدم لامتحانات الدور الثاني، 97 ألفًا و2 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.

نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

شعبة علمي علوم

بالنسبة لشعبة (علمي علوم)

تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة

حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة

وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.



شعبة علمي رياضة

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)

تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طالبًا وطالبة

حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة

بلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.

الشعبة الأدبية

بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة.

حضر منهم 29 ألفًا و 815 طالبًا وطالبة.

وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

ويوفر «الموجز» لمتابعيها من الطلاب والطالبات، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024، يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وللإطلاع على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 (اضغط هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2024 الدور الثاني الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني من هنـــــــــــــــــا.

إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة.

الضغط على عبارة «النتيجة» والانتظار ثوانٍ حتى تظهر.

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