ميعاد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب حديقة الأمراء، مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نظيره جيرونا الإسباني، غدًا الأربعاء 18 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان

القنوات الناقلة لـ مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

تنقل أحداث البطولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي تعد الناقل الحصري لـ مباريات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2024-2025.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا، على قناة beIN Sports 2.

يسعى بطل فرنسا لتحقيق نتائج إيجابية، حيث سيخوض الموسم الجديد من البطولة القارية وعينه على المنافسة على اللقب.

فيما سيكون ضيفه جيرونا أحد ممثلي الكرة الإسبانية في أوروبا على موعد لخوض لقاء قوي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى له في البطولة القارية.



تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع أمام جيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ميلان شكرينيار – لوكاس بيرالدو – نونو مينديز.

خط الوسط: لي كانغ إن – فابيان رويز – جواو نيفيس.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – برادلي باركولا.

حكم مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

اختير الحكم الألماني دانيال زيبرت، لإدارة مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا، بالجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وسيعاون زيبرت كل من:-

مواطنيه يان زايدل - ورافائيل فولتن، كحكمين مساعين.

دانيال شلاجر كحكم رابع.

في تقنية الـVAR يوجد كل من كريستيان دينجرت وباستيان دانكرت.

وأدار زيبرت، الحكم الدولي منذ عام 2015، 3 مباريات في بطولة أمم أوروبا الأخيرة كما شارك في 3 أخرى كحكم رابع ومنها مباراة نصف النهائي بين إنجلترا وهولندا، كما أدار مباراتين في مونديال قطر 2022 و3 مباريات في "يورو 2020".

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