بالخطوات.. طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، واحدة من أكثر المواضيع التي تشغل بال أصحاب البطاقات التموينية، والذين يبحثون عن فرصة لزيادة مخصصاتهم من السلع المدعومة، من خلال إضافة أطفالهم على البطاقات.

ومع تزايد الاهتمام بها، يستعرض الموجز في السطور القادمة، أحدث التطورات في ملف إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024،

أن يكون الطفل المراد ضمه للدعم أكبر من عمر 4 سنوات.

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.



إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يذكر أنه خلال هذه الفترة لم تعلن وزارة التموين عن أي إضافات جديدة من المواليد على بطاقة التموين، إلا لبعض الفئات على النحو التالي:

أبناء الشهداء.

زوجة الشهيد.

أبناء الأسر البديلة.

أولاد العمالة غير المنتظمة.

أولاد المرأة المعيلة والأرملة.

مُستحقو معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أولاد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

في حالة انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

ومن أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع مصر الرقمية من هنـــا.

انشاء حساب جديد بالرقم القومي ورقم المصنع واسم الام ورقم المحمول.

اتباع خطوات التسجيل وحفظ كلمة المرور.

التوجه إلى سجل الخدمات.

حدد الخدمات التموينية.

اختر إضافة المواليد الجدد.

حدد الأبناء المراد إضافتها بحد أقصى طفلين.

ثم النقر على التالي.

قم بالنقر على حفظ وعليك متابعة حالة الطلب.

أوراق إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

إقرار بيانات من مكتب التموين.

صورة من بطاقة الأب وبطاقة التموين.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد المولود.

في حالة وفاة الأب، يجب على الأم تقديم مستند يثبت ذلك.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.

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