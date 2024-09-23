صدمة لخالد النبوي بسبب فيلم أهل الكهف.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي.. شهد الموسم الصيفي السينمائي للعام الجاري 2024 تنافسًا قويًا بين عدد من الأفلام التي تنوعت قصتها بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، وهذا ساعد في استقطاب الجمهور لصالات العرض لمتابعتها.



ونجاح هذه الأفلام كان متفاوتًا، حيث حققت بعض الأفلام إيرادات كبيرة بينما عانت الأفلام الأخرى من ضعف الإقبال مثل فيلم أهل الكهف للفنان خالد النبوي، وهذا أدى إلى حدوث تراجع ملحوظ في أرباحها، وفيما يلي يستعرض الموجز أبرز الإيرادات التي حققتها الأفلام.

فيلم "عاشق"

تمكن فيلم "عاشق"، من اعتلاء قمة الإيرادات منذ عرضه، حيث حقق مبلغًا قدره 561 ألف جنيه، متفوقًا على جميع الأفلام المنافسة له.

إكس مراتي

فيلم "إكس مراتي"



فيلم "إكس مراتي" يضم نخبة من النجوم مثل أمينة خليل، محمد ممدوح، وهشام ماجد، ويخرجه معتز التوني، وجاء في المركز الثاني بإيرادات وصلت إلى 300 ألف جنيهًا.



فيلم "ولاد رزق 3"

في المرتبة الثالثة، جاء فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، جمع 80 ألف جنيهًا، والفيلم يضم في بطولته نجومًا كبارًا مثل أحمد عز، وعمرو يوسف، وهو من إخراج طارق العريان.

فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال"، الذي يضم محمد إمام وأسماء جلال وحجاج عبد العظيم، تمكن من جمع 83 ألف جنيه ليحل في المركز الرابع.

عصابة الماكس



فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس"الذي يشارك في بطولته أحمد فهمي وروبي، وآخرون من النجوم، فقد حقق إيرادات بلغت 26 ألف جنيه، ليأتي في المركز الخامس.



"جوازة توكسيك"

في المرتبة السادسة جاء فيلم "جوازة توكسيك"، الذي يضم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، فقد حقق إيرادات بلغت 3 آلاف جنيهًا فقط.

أهل الكهف

فيلم “أهل الكهف"

وفي آخر القائمة، جاء فيلم "أهل الكهف"، الذي يستند إلى رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، حيث حقق إيرادات ضئيلة للغاية بلغت 319 جنيهًا فقط، مما جعله مهددًا بالخروج من دور العرض السينمائي، على الرغم من أنه يضم أسماء كبيرة مثل خالد النبوي، غادة عادل، وآخرون من النجوم.

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