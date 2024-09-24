بعد تصدره للتريند.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود صفا

رحل الفنان السوري محمود صفا وزوجته عن عالمنا أمس، نتيجة لتعرضهم حادث سير مروع، وهذا الخبر تصدر بعدها محركات البحث، وأصبح تريند على جوجل.

محمود صفا وزوجته

تفاصيل وفاة الفنان محمود صفا

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل وفاة الفنان السوري محمود صفا وزوجته، تم الإعلان عن الحادث عبر أحد الأشخاص المقربين من الفنان الراحل، الذي نشر الخبر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نعاهما بكلمات مؤثرة قال فيها: "إثر حادث أليم، الفنان الكبير محمود صفا وزوجته في ذمة الله، لروحيكما الرحمة والسلام ولذويكما الصبر والسلوان".

وقد نعته نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل محمود صفا عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان محمود صفا".

وفقاً للتقارير الإخبارية السورية، تعرض صفا وزوجته لحادث سير شديد أدى إلى إصابتهما بجروح بالغة، حيث لم يتمكنا من النجاة وفارقا الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف لمكان الحادث.

معلومات عن الفنان محمود صفا

الفنان محمود صفا كان يبلغ من العمر 53 عامًا عند وفاته، وقد ترك إرثًا فنيًا كبيرًا، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية السورية التي أثرت بشكل عميق في الساحة الفنية، ويعتبر محمود صفا من أبرز الفنانين السوريين الذين تميزوا بتقديم أدوار متنوعة، سواء في المسلسلات التاريخية أو الكوميدية.

أبرز أعمال الفنان محمود صفا

من أبرز أعمال الفنان الراحل محمود صفا، مسلسل "باب الحارة" الذي شارك فيه عبر أجزائه المختلفة مع عدد من النجوم، مثل عباس النوري وبسام كوسا، كما شارك في مسلسل "ليالي الصالحية" عام 2004 إلى جانب عباس النوري، كاريس بشار، ومنى واصف،بالإضافة إلى ذلك، كان له دور مميز في المسلسل التاريخي "الزير سالم" والمسلسل الكوميدي "الخربة".

مسلسل باب الحارة من تأليف

مروان قاووق، كمال مرة، إخراج بسام الملا، محمد زهير رجب، ناجي طعمي، منال عمران، بطولة سامر المصري، عباس النوري، صباح الجزائري، ميلاد يوسف، نجاح سفكوني، وائل شرف، هدى شعراوي، مصطفى الخاني

اقرأ أيضًا:

إيمان العاصي تدخل السجن وزوجها يسعى لإنقاذها ..الحلقة الثامنة من برغم القانون

زوج إيمان العاصي في "برغم القانون" يكشف صعوبات العمل ويوجه رسالة لجمهوره