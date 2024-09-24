موعد مباراة مانشستر يونايتد وتفينتي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يبدأ مانشستر يونايتد رحلة المنافسة على لقب الدوري الأوروبي، من خلال لقاءه مع تفينتي الهولندي، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتفينتي في الدوري الأوروبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره تفينتي الهولندي، غدًا الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب أولد ترافورد، خلال الجولة الأولى من الدوري الأوروبي 2024-2025.

مانشستر يونايتد وتفينتي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتفينتي في الدوري الأوروبي

تذاع مباريات الدوري الإوروبي، على قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مباراة مانشستر يونايتد وتفينتي على بي إن سبورتس 1، والتي ستنقل المواجهة حصريًا.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد تفينتي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزاروي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو – كوبي ماينو – أماد ديالو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

تين هاج: لا أفضل مواجهة تفينتي

قال الهولندى إريك تين هاج، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، “أفضل أن ألعب ضد فريق غير تفينتي، ليس من اللطيف أن تؤذى شخصًا تحبه، من بين جميع الفرق، فإن فريق تفينتى هو الفريق الذى أتابعه أكثر من غيره، أتابعه كمشجع، وليس كمحلل، إنها طريقة مختلفة لمشاهدة مبارياته”.

وتابع: "لقد قدم لى تفينتي الكثير، لقد كنت فى أكاديميتهم، لذلك بالنسبة لى هناك الكثير من التاريخ".

أشار المدرب الهولندي إلى أنه لا يستطيع أن يقول على وجه اليقين متى سيعود لوك شاو، الخطة هي أن يعود قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر، لكن لا يمكنني أن أجزم بنسبة 100%، قد يعود بعد فترة التوقف بفترة وجيزة.

نظام وشكل الدوري الأوروبي الجديد

يشارك 36 فريقًا في الدوري الأوروبي بنظامه الجديد بدلاً من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وتصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16.

وتصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

والفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

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