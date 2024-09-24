شيرين عبد الوهاب تعبر عن حزنها تجاه ما يحدث في لبنان

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها الشديد لما يتعرض له لبنان من أزمات وصراعات حالية، وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع X (تويتر سابقاً)، تقول: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود. لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا"، وفي ختام رسالتها، دعت شيرين للبنان قائلة: "ربنا معاكم ويساعدكم"، ويستعرض الموجز تفاصيل الرسالة.

تعليق شيرين عبد الوهاب على الأزمة اللبنانية

جاء تعليق شيرين عبد الوهاب في وقت تتعرض فيه مناطق جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، مما تسبب في نزوح عدد كبير من سكان الجنوب إلى الشمال بحثاً عن الأمان، الأوضاع المتوترة في لبنان أثرت في الفنانة التي عُرفت بعلاقتها القوية بهذا البلد، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني من ويلات هذه الأزمة.

شيرين تنهي تسجيل أغاني ألبومها الجديد

في سياق آخر، أعلن الموزع الموسيقي توما عن انتهاء شيرين عبد الوهاب من تسجيل آخر أغاني ألبومها الجديد، وقد نشر توما صورة تجمعه بشيرين عبر حسابه على تطبيق Instagram، وعلق قائلاً: "تسجيل آخر أغنية في الألبوم".

شيرين تطرح ألبومها الجديد مجاناً

شيرين عبد الوهاب

وفي خطوة غير متوقعة، قامت شيرين بطرح ألبومها الجديد مجاناً عبر موقع WeTransfer، حيث وفرت للجمهور إمكانية تحميل أغانيها الجديدة بشكل مباشر، ونشرت شيرين رابط التحميل عبر حسابها على Instagram وكذلك عبر قناتها على واتساب، مشيرة إلى أن الألبوم يضم أغاني مثل "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "ومازال عالبال"، و"عسل حياتي".

شيرين عبد الوهاب

تفاعل الجمهور مع ألبوم شيرين الجديد

تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب بشكل كبير مع ألبومها الجديد، حيث عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالأغاني وأشادوا بقرارها بطرح الألبوم مجاناً، مما يعكس رغبتها في التواصل مع جمهورها بطريقة مباشرة.

شيرين عبد الوهاب استطاعت أن تجمع بين مشاعرها الإنسانية تجاه الأزمات التي يشهدها العالم العربي وبين نشاطها الفني المستمر، وهو ما يجعلها دائماً تحت الأضواء ومحط إعجاب جمهورها.

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