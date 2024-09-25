البحث عن علا 2 يورط هند صبري في مشاكل جديدة.. ما القصة؟

تصدر اسم الفنانة هند صبري، تريند جوجل، بعدما روجت أمس لمسلسلها الجديد "البحث عن علا 2"، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هند صبري

ترويج هند صبري لمسلسل البحث عن علا 2

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، شاركت هند صبري جمهورها بمقطع فيديو لشخصيتها في مسلسل البحث عن علا 2، ظهرت خلاله وهي مرتدية فستان زفاف أبيض، وكان في انتظارها الفنان أحمد طارق الذي نشأت بينهما قصة حب خلال الموسم الأول، مُعلقة على الفيديو بجملة:" عُلا عبد الصبور اتجوزت تاني؟، موعدنا الخميس مع الموسم الثاني من البحث عن علا".

تفاصيل شخصية هند صبري في مسلسل البحث عن علا 2



وتحدثت النجمة هند صبري في تصريحات تلفزيونية لها، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسلها "البحث عن علا" في الموسم الثاني، المقرر طرح حلقاته الستة على منصة نيتفلكس يوم 26 سبتمبر، ووصفت شخصية "علا" بأنها تعكس جزءًا كبيرًا من شخصيتها، أنها شهدت تطورًا في الشخصية، حيث انتقلت من الضعف إلى القوة، مستندة إلى التجارب التي مرت بها، مُعلقة: "علا هتفضل زي ما هي عفوية وعلى سجيتها، لكن اللي بيحصل حواليها هو اللي بيتغير، وشوفنا في الموسم الأول ست مغلوبة على أمرها ضعيفة ومكسورة، لكن هنا بقت أقوى واتعلّمت من اللي حصلها، علا مشتتة زى، وغالبًا كلنا مشتتات، وعلشان كده كان في الكتابة عندى شوية محاور مكنتش عايزة منعالجهمش في البحث عن علا سواء الموسم الأول أو الثانى، والحمد لله في الأول ده حصل وإن شاء في الثانى لما تشوفوه ده حصل، والحقيقة أنا كـ هند تعبت من التشتيت، فـ الحمد لله أنى عندى مكان أترجم فيه إحساسى وعلا هي الترجمة بتاعتى كل سنتين أحط مشاكلى في موسم جديد منها".

هند صبري وظافر العابدين

كواليس تعاون هند صبري مع ظافر العابدين في مسلسل البحث عن علا 2

كما تحدثت عن كيمياء العمل بينها وبين النجم ظافر العابدين، مشيدة بشخصيته وموهبته، وأوضحت أن صداقتهما ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، مُضيفة:"علاقتى بـ ظافر العابدين قوية، وبينا كيميا كبيرة وأنا برتاح معاه في الشغل، وإحنا كمان أصدقاء، يمكن علشان تونسى مش عارفة، أنا فاكرة إنى كلمته من 12 سنة علشان مسلسل فرتيجو، وأنا اللى كلمته كـ منتجة في البحث عن علا 2، وبصراحة ظافر فيه ميزة كبيرة جدًا، ويشكر لأنه معندهوش هوس البطل الأوحد، أو هوس أنه كنجم يجى يعمل البحث عن علا، من وإحنا بنكتب كريم عابد وإحنا مختارين ومش شايفين غير ظافر، لأن الشخصية عنده وسامة زيادة زى ظافر، وفى نفس الوقت عنده قبول وكاريزما، وبيتكلم فرنساوى، ظافر العابدين من المعجبين بالجزء الأول من البحث عن علا، هو ومراته وبنته، ولما قابلت بنته قعدت تحكيلى عن المسلسل، وده خلاه مرحب أكثر بالمشاركة علشان هو حابب العالم بتاع المسلسل".

كشفت هند أيضًا عن تفاصيل حول مسار اختيارها لمسلسل "عايزة أتجوز"، وكيف أثرت عليها القصة عند قراءتها، مشيرة إلى أن هذا العمل لم يحقق النجاح المتوقع في بداياته لكنه الآن يُعتبر من الأعمال المفضلة لدى الجمهور، قائلة:"أنا فاكرة كويس كنت مسافرة الساحل سنة 2009، واشتريت قصة قصيرة والغلاف بتاعها أخضر مكتوب عليه "عايزة أتجوز"، أشترتها وعلى ما وصلنا الساحل كنت خلصتها، وطول الطريق وأنا بضحك بصوت عالى، وجوزى وهو سايق بيقولى في إيه وأقوله مش معقولة، لقيت مكتوب اسم المؤلفة غادة عبد العال، ومكنتش عارفة هوصلها إزاى، وكان المنتج طارق الجناينى ساعتها اتفقنا نعمل مسلسل سوا، فكلمته قولتله، وبدأت الرحلة من هنا، والمسلسل ده منجحش في وقتها بسبب طريقة تصويره اللى ناس كتير اتريقت عليه وقالوا عليها شخصية أوفر في وقتها، دلوقتى الناس بتنام عليه".



وقالت هند صبري أن العمل على مسلسل البحث عن علا 2 كان صعبًا نظرًا لتعدد الأدوار التي تؤديها بين الإشراف على الكتابة، الإنتاج، والتمثيل، مُوضحة:" الشغل على البحث عن علا متعب أكيد لأن أنا بلبس كذا كاب في المسلسل هنا، سواء الإشراف على الكتابة أو أنى منتجة منفذة بالإضافة لأنى ممثلة كمان في المسلسل فده صعوبته وحلاوته في نفس الوقت، لأن انا دايمًا ورايا حاجات، من التصوير للمونتاج لـ اختيار الموسيقى مع خالد كمار، وكمان بنختار أغانى لأن الموسم الثانى في أغانى زى الموسم الأول، لازم تبقى ليها بصمتها، وأنا مشرفة على كتابة الموسم الثانى من البحث عن علا، لأن أنا دايمًا بحس أن علا جزء منى، أنا عارفة تفاصيلها كويس، وعارفة بتفكر إزاى وهتتصرف إزاى دايمًا، وهى أقرب شخصية ليا من كل اللى قدمتهم، أنا بقالى سنتين ونص تقريبًا عايشة مع علا".



تتركز قصة مسلسل البحث عن علا 2 عن محاولات هند صبري لإنقاذ مشروعها "فرصة تانية" والاشتباك مع تعقيدات حياتها العاطفية، حيث يلعب ظافر العابدين، دور شريك جديد، ويعيد تشكيل حياتها، وفي هذا الموسم، يتم استكشاف مفاهيم الحب، العائلة، والقوة الدائمة التي تتحدى الصعوبات غير المتوقعة.

البرومو الرسمي لمسلسل البحث عن علا 2



البرومو الرسمي لمسلسل البحث عن علا 2 عرض لحظات حساسة من حياة علا، وهي تحاول التوفيق بين كونها أمًا وأدارتها لأعمالها ظهرت علا وهي تستضيف شخصًا على العشاء في منزلها بحضور والدتها سوسن بدر وأطفالها، مما يفتح المجال لمناقشة الزواج، ولكن الأمور لا تسير كما توقعت، في مشهد آخر، تخرج علا لتسأل هذا الشخص عن طبيعة علاقتهما، لكن الرد يبقى غير واضح، تُظهر الأحداث أنها تقرر الابتعاد عن الرجال والتركيز على حياتها وأطفالها.

كما سلط البرومو الضوء على دور طارق الإبياري، الذي جسد دور شقيق علا، والذي يعود لمساندتها بعد غيابه، وظهر تفاصيل جديدة عن علاقتها مع ظافر العابدين، حيث بدأت علا بالشعور بالانجذاب نحوه، لكنها تعاني من مشكلات أخرى مع أطفالها الذين يعبرون عن استيائهم من قلة اهتمامها بهم وتركيزها على حياتها العاطفية.

أبطال مسلسل البحث عن علا 2

مسلسل البحث عن علا 2 من إخراج هادي الباجوري، وتأليف غادة عبد العال وفريق من الكتاب وهم سيف عمر، زيزيت سعيد، هشام حمزة، وهو بطولة هند صبري،سوسن بدر ،ظافر العابدين، وآخرون من النجوم، ومن إخراج هادي الباجوري، وتولت هند صبري وأمين المصري مهمة إنتاجه التنفيذي.

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