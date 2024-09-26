تحت أنظار تريزيجيه.. الريان يسقط أمام العربي المنقوص في الدوري القطري

حقق نادي العربي فوزًا مثيرًا على الريان، بحضور الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف الأخير، ضمن منافسات دوري نجوم قطر للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وبدأ تريزيجيه أساسيًا مع فريقه الريان مساء اليوم الخميس، في المباراة ضد العربي، والتي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم قطر للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة العربي ضد الريان في الدوري القطري بمشاركة تريزيجيه.

تفاصيل مباراة الريان ضد العربي بمشاركة تريزيجيه

وتقدم الريان مبكرًا على نظيره العربي في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة عن طريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة الـ 24 تعرض أحمد علاء الدين لاعب العربي للطرد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

واستعاد العربي توازنه في الشوط الثاني، وسجل يوسف المساكني هدف التعادل لصالح العربي في الدقيقة الـ 61، قبل أن يتقدم ماركو فيراتي لصالح العربي بالهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

جدول ترتيب الدوري القطري بعد خسارة الريان أمام العربي

وبهذه النتيجة تراجع الريان إلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى القطرى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق العربي المركز، الثامن برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

1- الدحيل - 15

2- الأهلي - 11

3- الوكرة - 11

4- السد - 9

5- أم صلال - 9

6- الغرافة - 8

7- الشمال - 7

8- العربي - 7

9- الريان - 6

10- الخور - 3

11- قطر - 3

12- الشحانية - 2

الريان ضد العربي - الدوري القطري

جدول ترتيب هدافي الدوري القطري

1- بغداد بو نجاح - الشمال - 5

1- رافا موخيكا - السد - 5

1- ايدميلسون جونيور - الدحيل - 5

2- انتونيو مانسي - أم صلال - 4

2- جوليان دراكسلر - الأهلي - 4

2- مايكل أولونغا - الدحيل - 4

3- أحمد علاء الدين - العربي - 3

3- المعز علي - الدحيل - 3

3- روجر غيديس - الريان - 3

3- سيكو يانسان - الأهلي - 3

3- فيكتور لكحل - أم صلال - 3

4- فلورينيل كومان - الغرافة - 2

4- حسن الهيدوس - السد - 2

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