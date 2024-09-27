‎أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 27-9-2024 بالأسواق

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 27 -9-2024، تزامنًا مع اهتمام الأسر المصرية بمتابعة تطورات الأسعار، خاصة الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، والدواجن، تقدم "الموجز" تحديثًا شاملاً لأسعار السلع الغذائية الأساسية وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن آخر تحديثات أسعار السلع الأساسية، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الأرز المعبأ: 33.64 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ: 52.7 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ: 26.4 جنيه.

سعر لتر زيت عباد الشمس: 79.64 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ: 35.67 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة (400 جرام): 19.11 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المعبأة: 31.54 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ: 61.17 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر البيضة البلدي الواحدة: 6.21 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الطازجة: 386.72 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الطازجة: 100.37 جنيه.

سعر كيلو الأرز السائب: 28.28 جنيه.

سعر كيلو الفول السائب: 41.48 جنيه.

سعر كيلو الجبن الأبيض: 134.38 جنيه.

سعر كيلو الجبن الرومي: 246.28 جنيه.

سعر كيلو اللبن السائب: 29.39 جنيه.

سعر كيلو المسلى الصناعي: 93.43 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

حافظت أسعار الدواجن البيضاء على استقرارها في بورصة الدواجن، وجاءت كالتالي:

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع: 70 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 75 و77 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي: 75 جنيهًا، ووصل إلى الأسواق بين 80 و85 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو: 90 جنيهًا، وبلغ في الأسواق ما بين 95 و98 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع: 63 جنيهًا، وتراوح في الأسواق بين 68 و73 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه: يتراوح بين 190 و200 جنيه، مع اختلاف حسب المنطقة والبائع.

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:

سعر كيلو اللحم البلدي: ما بين 430 و450 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو: 390 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم: استقر عند 390 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر السكر (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه.

سعر الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا.

سعر علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

سعر المكرونة (800 جرام): 15.5 جنيه.

سعر المكرونة (400 جرام): 7.75 جنيه.

سعر العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

سعر الفول (500 جرام): 9 جنيهات.

سعر الدقيق (1 كيلوجرام): 18 جنيهًا.

سعر المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

سعر الشاي الناعم (40 جرامًا): 5 جنيهات.

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