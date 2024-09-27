توقيت مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين النصر والوحدة في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

ويلتقي فريق النصر بقيادة الإيطالي ستيفان بيولي نظيره الوحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويواصل النصر مسيرته تحت قيادة المدير الفني الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى المسؤولية بعد استقالة البرتغالي لويس كاسترو قبل أيام قليلة.

حقق النصر الفوز في آخر مباراة له ضد الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 2-1 في مباراة صعبة في دور الـ32.

يحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

من جهته، يحتل الوحدة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز واحد وتعادل وهزيمتين.

موعد مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن

ستنطلق مواجهة النصر بقيادة بيولي أمام منافسه فريق الكروي الأول بنادي الوحدة اليوم الجمعة الموافق 27 سبتبر ضمن مباريات الأسبوع الخامسة من بطولة دوري روشن.

النصر- الدوري السعودي

وستبدأ صافرة لقاء النصر أمام الوحدة اللية في تمام الساعة السادسة وتلت مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام الوحدة في الدوري السعودي :

من المقرر أن تُنقل المباراة بين النصر ومنافسه الوحدة عبر قناة SSC HD1 حيث يتولى مهمة التعليق على اللقاء فهد العتيبي وحاتم بطيشة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة في دوري روشن

من المتوقع أن يخوض النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، لابورت، سالم النجدي

الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، أنجيلو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، ويسلي

جدول ترتيب الدوري السعودي



ويستعرض لكم “الموجز” جدول ترتيب دوري روشن قبل مواجهة النصر والوحدة في السطور التالية :

1- الهلال 12 نقطة

2- الاتحاد 9 نقاط

3- الشباب 9 نقاط

4- الاتفاق 9 نقاط

5- النصر 8 نقاط

6- الأهلي 7 نقاط

7- القادسية 7 نقاط

8- الرياض 7 نقاط

9- التعاون 6 نقاط

10- الرائد 4 نقاط

11- العروبة 4 نقاط

12- الخلود 4 نقاط

13- الخليج 4 نقاط

14- الوحدة 4 نقاط

15- ضمك 3 نقاط

16- الفتح 3 نقاط

17- الأخدود نقطة وحيدة

18- الفيحاء نقطة وحيدة

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