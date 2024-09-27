خطوات استخراج رخصة بناء بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021

يبحث قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، عن خطوات استخراج رخصة بناء بعد إعلان قرار إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021، كما تعددت التساؤلات حول مدة استخراج رخصة بناء بعد عودة العمل بقانون 2008، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبل استخراج رخصة بناء للعديد من المواطنين بكافة المحافظات.

استخراج رخصة بناء داخل مصر

ويستعرض “ الموجز” خلال السطور التالية الخطوات اللازمة من أجل استخراج رخصة للبناء، وفقا لقانون اشتراطات البناء 2008، الذي يتميز بتبسيط الاجراءات، ويعمل على تخفيف عمليات الإجراءات المعقدة التي كان يعاني منها قانون 2021.

استخراج رخصة بناء

خطوات استخراج رخصة بناء 2024





1- تقديم طلب التعاقد مع المهندس نقابى وتقديم الرسومات الهندسية وفق القانون، مع المستند الدال على ملكية الأرض

2- تقديم وثيقة تأمين في الحالات الخاضعة للتأمين.

3- مراجعة ملف الترخيص من خلال المركز التكنولوجي لمطابقة الرسومات والتصميمات لضوابط البناء.

4- تسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي.

5- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة مع تحديد رسوم الترخيص.

6- يسدد المواطن الرسوم ثم يجري إصدار الترخيص معتمدا من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.

7- مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، قد تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.

إلغاء اشتراطات البناء 2021

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

وأكد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

كما لفت وزير الاسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

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