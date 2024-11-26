صراع الأهلوية والزملكاوية يشعل سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتنافس الشديد للفوز بها أظهر بما لا يدع مجالا للشك أن حدة التنافس والصراع المستمر بين الأهلي والزمالك لن تتوقف حتي لو كان ذلك خارج المستطيل الأخضر وملاعب كرة القدم.

وقد اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لمجرد تداول أخبار حول فوز حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي والزمالك خاصة مع انتشار أخبار سابقة تفيد بتتويج لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" بالجائزة.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة

تضم قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا حسين الشحات (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)،أحمد سيد زيزو (الزمالك)، إيسوفو دايو (نهضة بركان)، رونوين ويليامز (صن داونز).

حسين الشحات

حقيقة تتويج حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار فوز حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب داخل القارة وذلك علي خلفية نشر صورة لحسين الشحات على منصات التواصل الاجتماعي، زعم البعض أنها إعلان رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتتويجه بالجائزة.

والحقيقة أن الصورة التي نشرها الكاف على صفحته الرسمية تشير فقط إلى ترشيح حسين الشحات للجائزة، وهو إجراء روتيني يقوم به الكاف مع جميع اللاعبين المرشحين للجوائز لتسليط الضوء على أسمائهم.

موعد حفل جوائز الكاف لعام 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن حفل جوائز الكاف لعام 2024 سيقام يوم الإثنين 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

قائمة المرشحين المختصرة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا

الأهلي، الزمالك ، نهضة بركان المغربي، صن داونزالجنوب أفريقي، الترجي التونسي.

قائمة المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب

السودان، كوت ديفوار، نيجيريا، جمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

يرصد الموجز قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024 وتضم سيمون أدينجرا «كوت ديفوار - برايتون»، سيرهو جيراسي «غينيا -بوروسيا دورتموند»، أشرف حكيمي «المغرب - باريس سان جيرمان»، أديمولا لوكمان «نيجيريا - أتالانتا»، رونوين ويليامز «جنوب أفريقيا -ماميلودي صن داونز».

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