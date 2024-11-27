موجز أخبار العالم.. توترات دولية واتفاقيات مهمة بشأن الحروب في العالم

يشهد العالم سلسلة من التطورات المتسارعة على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، من اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إلى تصاعد التوترات بين روسيا وبريطانيا، مرورًا بمواقف مجموعة السبع والخلافات داخل الإدارة الأمريكية حول أوكرانيا، في الموجز نستعرض أبرز الأحداث التي تشغل الساحة الدولية.

موجز أخبار العالم.. لبنان وإسرائيل

اتفاق وقف إطلاق النار: يبدأ صباح الأربعاء الساعة العاشرة، ويتضمن التزامًا بقرار مجلس الأمن 1701.

نتنياهو: مدة الهدنة تعتمد على التطورات الميدانية.

أهم البنود: وقف الهجمات الإسرائيلية، اقتصار التسليح على القوات الرسمية اللبنانية، ودور أمريكي في المفاوضات غير المباشرة.

وقف إطلاق النار في لبنان



التطورات العالمية

الولايات المتحدة: وزارة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا بسبب الشتاء القارس.

روسيا وبريطانيا: موسكو تستدعي السفير البريطاني بعد طرد دبلوماسي، وبريطانيا تتوعد بالرد.

ميركل: أشادت بمهارات بوتين في اللغة الألمانية مقارنة بإجادتها الروسية.

الناتو: يؤكد دعمه لأوكرانيا عقب حادثة "أوريشنيك".



آسيا وأوروبا

الصين وأمريكا: بكين تطالب واشنطن بوقف الضغط على شركاتها.

مولدوفا: السلطات تصف وقف إمدادات الغاز بـ"الكارثة".

أوكرانيا: تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن بسبب التعاون الروسي مع كوريا الشمالية، وتستعد لهجوم مضاد جديد.



تصريحات وقرارات

إيران: تهدد برد "فوق التصور" على تجاوز خطوطها الحمراء.

اليونان: رئيس الوزراء يدعو لإنشاء دفاع صاروخي أوروبي مشترك.

مجموعة السبع: تتخذ موقفًا بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.

روسيا: تفرض عقوبات على 30 بريطانيًا بينهم شخصيات رفيعة.



الحرب في أوكرانيا

روسيا تنفذ توغلًا عسكريًا كبيرًا داخل الأراضي الأوكرانية، مما يزيد التوترات.

تقارير تكشف عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية لكييف.

اقرأ أيضًا:

بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. تفاصيل كاملة



إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان.. تفاصيل وأحداث الصراع الأخير

