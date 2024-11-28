تفاصيل.. إليك موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول للمدارس

تزداد معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025/2024، وذلك في جميع مدارس الجمهورية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول 2025.



موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في المدارس الرسمية، والمدارس الخاصة بأنواعها، سواء كانت عربية أو لغات، في المواعيد المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، كما كشفت الوزارة عن موعد إجازة نصف العام التي ستبدأ في 25 يناير 2025، على أن تستمر لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

وفيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، من المتوقع أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية وطلاب النقل في 24 مايو 2025، بينما ستبدأ امتحانات الدبلوم الفني في 31 مايو 2025، أما امتحانات الثانوية العامة، فستبدأ في يوم 14 يونيو 2025 وفقًا للجدول الزمني المقرر.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للجامعات، التي ستبدأ في 4 يناير 2025 وتستمر حتى 25 يناير 2025، بينما تبدأ إجازة نصف العام في الجامعات في 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة حتى 29 مايو 2025، لتبدأ امتحانات نهاية العام في يونيو 2025.

هذه المواعيد تأتي وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، والتي تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية بشكل يضمن التوازن بين الدراسة والراحة للطلاب.



وفي سياق اخر، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات حيث تبدأ يوم السبت 4 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

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