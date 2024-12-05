مواقف وأرقام في حياة الأسطورة صالح سليم.. عطاء بلا حدود للقلعة الحمراء

يمتلك النادي الأهلي علي مدار تاريخه عدد كبير من النجوم ويبقي صالح سليم أسطور ة صعب تكرارها لما قدمه للقلعة الحمراء من عطاء علي كافة المستويات وأهمها وضعه للنظام الذي يسير عليه العمل بالنادي الأهلي حتي الأن وتأهيله للكوادر التي قادت الأهلي من بعده لمزيد من الإنجازات وأهمهم حسن حمدي ومحمود الخطيب الأسطورة الحية للنادي الأهلي.

ويمتلك صالح سليم مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات من الصعب حصرها ويرصد الموجز أهمها في السطور التالية ليس من باب سرد قصة أو حكاية ولكن لتكون نبراسا لكل لاعب كرة لعلنا نري من بينهم يوما ما صالح سليم.

صالح سليم نجم جيله كلاعب كرة

كانت بداية رحلة صالح سليم مع كرة القدم عام 1944 حينما انضم لناشئين النادي الاهلي و نظرا لنبوغه المبكر كلاعب كرة تم تصعيده في نفس العام للمشاركة مع الفريق الاول لكرة القدم.

ألقاب صالح سليم كلاعب كرة مع الأهلي

حقق صالح سليم كلاعب كرة عدد من الأرقام المتفردة وتوج بالعديد من البطولات فقد نجح في الفوز بـ 11 بطولة دوري مصري من بين 15 بطولة خاضها كما توج 8 مرات ببطولة كأس مصر وسجل مع الأهلي 92 هدفا في مسابقة الدوري الدوري المصري، و كأس مصر.

وعلى صعيد منتخب مصر، قاد صالح سليم منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 1959 كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية بروما.

صالح سليم

أرقام قياسية في حياة اللاعب صالح سليم

يمتلك صالح سليم أرقاما قياسية فشل أي لاعب كرة في تحقيقها علي مدار تاريخ كرة القدم المصرية حيث يعد اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد أمام النادي الإسماعيلي، كما نجح رفقة جيله في الفوز بالدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسره أي جيل في النادي الأهلي حتى الآن رغم تعاقب الأجيال الذهبية علي القلعة الحمراء.

احتراف صالح سليم

في زمن الهواية كان صالح سليم كعادته سابقا لعصره حيث خاض تجربة احترافية في صفوف جراتس النمساوي عام 1963 وسجل خلالها 9 أهداف، لكنه في غياب وسائل الاتصال الحديثة والبث الفضائي كما هو الحال في عصرنا عاد إلى مصر بسبب عدم قدرته علي التعايش مع الأجواء في أوروبا.

صالح سليم

المايسترو يؤسس مدرسة المبادئ والانضباط والعمل المؤسسي بالأهلي

عقب إعتزل صالح سليم كرة القدم بدأ في كتابة عهد جديد من العطاء للنادي الاهلي وإرساء نهج المبادئ والانضباط والعمل المؤسسي بالقلعة الحمراء.

وقد فاز صالح سليم برئاسة النادي في انتخابات 1980 ليصبح أول لاعب كرة يتولى رئاسة النادي الأهلي و حصل النادي في فترة رئاسته على 12 لقب دوري و3 ألقاب أفريقيا أبطال الدوري و 4 ألقاب أفريقيا أبطال الكأس، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، والكأس الأفرو-آسيوي مرة واحدة، وبطل العرب مرة واحدة، وأبطال الكؤوس العرب مرة واحدة، والسوبر العربي مرتين.

وقد شهدت فترة رئاسته للنادي عدد من المواقف التي تعد اليوم مرجعا للتعامل مع الأزمات وهفوات النجوم يرصدها الموجز، فيما يلي ..

ما قام به أثناء البطولة العربية حينما قرر الرئيس مبارك حضور النهائي بين الأهلي والشباب السعودي و فوجىء صالح سليم بان المقعد المخصص له في نهاية الصف ليغادر على الفور وقال ان رئيس الأهلي يجب أن يتواجد في المقدمة وعلم الرئيس مبارك بالامر وجلس صالح سليم بجانب مبارك في الصف الأول.

في موسم 1996-1997 وافق صالح سليم علي إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والإسماعيلي عصرا لإتاحة الفرصة لجماهير الإسماعيلية لمشاهدة المباراة رغم أن ذلك ضد مصلحة الأهلي،وقامت إدارة الإسماعيلي بإهداء اللقب لـ"المايسترو" بعد الفوز تكريما له.

في عام 1985 اتخذ صالح سليم قرارا تاريخيا بإيقاف 16 من لاعبي الأهلي بسبب تضامنهم مع مدربهم محمود الجوهري الذي استقال من منصبه، ليخوض الفريق مباراة الزمالك بالناشئين وحقق الفريق الفوز3-2.

كما قرر صالح سليم معاقبة حسام حسن عام 1994، بالإيقاف لمدة عام كامل بعد إلقائه قميص الأهلي على الأرض رغم أنه نجم الفريق الأول.

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