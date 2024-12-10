أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء10 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال في اليوم الثلاثاء 10ديسمبر 2024، بعد أن تجاوز حاجز الـ50.75 جنيهًا رسميًّا في منتصف التعاملات،ومع نهاية اليوم، انخفض السعر في عدد من البنوك ليصل إلى أقل من 50.50 جنيه للدولار الواحد، مما يعكس تغيرات ديناميكية في سوق الصرف.

وترصد الموجز فيما يلي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع، مما يجعله من أكثر البنوك استقرارًا في الأسعار خلال تعاملات اليوم.





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر، استقرت الأسعار لتسجل 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع، وهو مستوى مماثل للبنك الأهلي المصري.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

شهد البنك التجاري الدولي CIB أسعارًا مشابهة لبنك مصر والبنك الأهلي، حيث بلغ سعر الدولار 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

الدولار





سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

أما في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، فقد سجل الدولار سعرًا أعلى قليلًا مقارنة بالبنوك السابقة، حيث بلغ 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تميز مصرف أبو ظبي الإسلامي بأعلى سعر للدولار اليوم، حيث وصل إلى 50.70 جنيهًا للشراء و50.79 جنيهًا للبيع، ما يجعله الخيار الأول للمستثمرين الراغبين في الحصول على أعلى عائد.





نظرة تاريخية على الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة منذ صدوره عام 1792 بموجب قانون الصك، كان الدولار في البداية مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومقسمًا إلى 100 سنت،و يتم إصدار الأوراق النقدية الأمريكية من خلال نظام الاحتياطي الفيدرالي، ويطلق عليها "خضراء الظهور" نظرًا للون الأخضر الذي يميزها.





الدولار كعملة احتياطي عالمي

اكتسب الدولار مكانته كعملة احتياطي عالمي بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني بموجب اتفاقية بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، ويعد الدولار اليوم أوسع العملات استخدامًا في التعاملات العالمية بفضل قوته الاقتصادية والموثوقية التي يوفرها.



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