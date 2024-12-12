راشفورد و اماد ديالو يقودان مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي

تنطلق بعد قليل مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن ، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

يرصد الموجز تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تشكيل مانشستر يونايتد ضد

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز ، مالاسيا.

الوسط: دالوت، كاسيميرو ،فيرنانديز.

الهجوم: اماد ديالو، راشفورد ، زيركزي.

يسعي كلا الفريقين للفوز خلال هذه المواجهة لتحسين ترتيبهم في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق فيكتوريا بلزن المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.

موعد لقاء مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد نظيره فيكتوريا بلزن، في تمام الساعة الـ 7:45 مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تستطيع متابعة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

عودة القوة الضاربة لصفوف مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

عاد لفريق مانشستر يونايتد عدد من العناصر قبل مواجهة فيكتوريا بلزن التي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

أعلن الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، عودة المدافعان فيكتور لينديلوف وجوني إيفانز لتدريبات الفريق الجماعية علي أن يكونا متاحين لتعزيز خيارات المدرب روبن أموريم خلال مواجهة فيكتوريا بلزن مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والذي يفضل اللعب بثلاثة مدافعين، كما شارك لاعب خط الوسط توبي كولير في المران حيث يبحث اللاعب الشاب عن فرصة لإظهار قدراته وإبهارأموريم.

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى