مع غلاء أسعار اللحوم والأسماك اكتشفي 10 مشتقات للبروتين

مع الارتفاع الدائم لأسعار اللحوم والأسماك تدور الأسر بحثا عن أطعمة غنية بالبروتين المفيد لصحة الجسم كتعويض عن النسبة التي فقدت نتيجة الحد من تناول اللحوم والاسماك نبشرهم بذلك الخبر السار ان بعض النباتات أيضا.

تحتوي على البروتين والذي تعادل قيمتها قيمة البروتين في اللحم وتعادله في الفائدة طبقا لما اوضحته منظمة الصحة العالمية WHO كما انها معوضة بشكل واضح عن البروتين اللحمي اذا اضفناها في نظامنا الغذائي وطبقا لما نشره موقع NDTV ان البروتينات النباتية مهمة لنظام غذائي متكامل يقدم لكم موقع الموجز مجموعة كاملة من الاطعمة النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين في السطور التالية

10 مصادر نباتية للبروتين

العدس:ان العدس من المصادر النباتية الغنية بالبروتين اذ يحتوي كل كوب على 18 جرام من البروتين اذ تستطيعه تناوله كشوربة او اضافته الى السلطة ايضا الحمص :الحمص له ايضا نسب وفيرة من البروتين اذ يحتوي كل كوب مطبوخ على حوالي 15 جرام اذذ تستطيعه الى وجبة لذيذة مع الكاري او مشروب حمص الشام مشتقات الصويا :ان مشتقات الصويا كالفول والتوفو والحليب من المواد الغنية بالبروتين اذ تحتوى كل كوب مطبوخ على حوالي 20 جرام من البروتين ويمكن استخدامها مع الوجبات المقلية او العصائر الجبنة القريش :تعتبر الجبنة القريش من الوجبات الشهيرة في المطبخ المصري كما انها تتضمن 14 جرام من البروتين في كل مقدار منها بحجم 100 جرام يمكن وضعها عالسلطات او تناولها منفردة في شطيرة ستمدك ببروتين ذو طعم رائع الكينوا :الكينوا من الاطعمة النباتية الملقبة بالغذاء الخارق لاشتمالها على ثماني جرامات من البروتين في كل كوب مطهي بالاضافة الى كونو بلا جيلوتين مما يجعله مثالي لما يتبعون حمية غذائية وفقا للطبيب المكسرات والبذور :تحتوي كل من بذور الشيا اللوز والجوز وبذور الكتان على نسبة وفيرة من البروتين والتي تستططيع رشها على السلطات او تناولها منفردة للحصول على القيمة الغذائية الكاملة البازلاء الخضراء :عندما يتم طهي البازلاء الخضراء تكون نسبة البروتين بها 9 جرام ويمكنك تناولها منفردة او مع الكاري السبانخ :تحتوي السبانخ على نسبة محدودة من البروتين اذ لا تتجاوز ال5جرامات لكل كوب مطهي لكنها ايضا من النباتات الغنية بالحديد والفيتامينات الحبوب الكاملة : تتضمن الحبوب الكاملة كقيمة غذائية على نسبة غالية من البروتين فعلى سبيل المثال الشوفان يحتوي على 6 جرامات من البروتين لكل كوب لتحصل على فطار صحي و لذيذ الفاصولياء :تشمل القيمة الغذائية للفاصولياء على 15 جراما من البروتين لكل كوب وتستضيع تناولها منفردة او مع السلطات

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