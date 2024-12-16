siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 16 اليوم الاثنين

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل ختام مباريات الجولة الـ 16 اليوم الاثنين 16 ديسمبر بمواجهة بورنموث ضد وست هام يونايتد.

يتصدر فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني  برصيد 31 نقطة.

لا يفوتك

رسميًا.. الأهلي يعلن ضم حمدي فتحي قبل كأس العالم للأندية 2025

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

موعد مواجهة بورنموث ضد وست هام يونايتد

تنطلق مباراة فريق بورنموث ضد وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمعهما في ختام منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم  الاثنين 16 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة بورنموث ضد وست هام يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بورنموث ضد وست هام يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

بورنموث ضد وست هام يونايتد

مباريات الدوري الإنجليزي 

وقد شهدت الجولة الـ 16 للبطولة تعادل فريق ليفربول ضد فولهام وخسارة قاتلة لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد 15 ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي: 

1- نادي  ليفربول - 36 نقطة

2. تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة 

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

 16. إيفرتون، 15 نقطة.

 17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط. 

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

إقرأ أيضا:

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية

لا يفوتك

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوزه على المصري.. وموعد المباراة القادمة

كأس الكونفدرالية| الزمالك والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تم نسخ الرابط