جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 16 اليوم الاثنين

يترقب عشاق كرة القدم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل ختام مباريات الجولة الـ 16 اليوم الاثنين 16 ديسمبر بمواجهة بورنموث ضد وست هام يونايتد.

يتصدر فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

موعد مواجهة بورنموث ضد وست هام يونايتد

تنطلق مباراة فريق بورنموث ضد وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمعهما في ختام منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة بورنموث ضد وست هام يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بورنموث ضد وست هام يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

بورنموث ضد وست هام يونايتد

مباريات الدوري الإنجليزي

وقد شهدت الجولة الـ 16 للبطولة تعادل فريق ليفربول ضد فولهام وخسارة قاتلة لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد 15 ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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