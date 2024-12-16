تفاصيل تدريبات المعلمين بالمدارس الفنية.. مواعيد جميع المحافظات

في إطار جهودها لتطوير التعليم الفني، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة تهدف إلى تدريبات المعلمين بالمدارس الفنية، خاصة في التخصصات التي لا تتطلب التعامل مع معدات أو آلات قد تشكل خطورة، يأتي ذلك لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وسد العجز في الجانب العملي ببعض التخصصات.

تنظيم التدريبات وتوزيع المحافظات

تقرر عقد تدريبات المعلمين بالمدارس الفنية، داخل ورش المدارس الفنية على مرحلتين وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي سيستعرضه موقع الموجز، كالتالي..

المرحلة الأولى والثانية..

تشمل محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، وأسوان، وستتم التدريبات خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2025، ومن 28 إلى 30 يناير 2025.

مرحلة واحدة..

تشمل محافظات دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وستنظم التدريبات خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير 2025.

تدريب المعلمين

مهام مديريات التعليم الفني ومسؤوليات التدريب

وجهت الوزارة المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية اليت سيستعرضها الموجز، على النحو التالي، لضمان نجاح تدريبات المعلمين بالمدارس الفنية..

إخطار المشاركين، إعلام المدربين والمتدربين بمواعيد وأماكن تدريبات المعلمين بالمدارس الفنية.

التزام المتدربين، استيفاء إقرار من المتدربين يتعهدون فيه بتنفيذ الجانب العملي بعد اجتياز التدريبات.

ضمان السلامة المهنية، التأكد من توفر معايير الأمن والسلامة داخل الورش التدريبية.

متابعة تنفيذ التدريبات

أوضحت الوزارة أن مدير عام التعليم الفني يتحمل المسؤولية المباشرة عن متابعة تنفيذ التدريبات، كما تم إرسال كشوف بأسماء المشاركين إلى مسؤولي التدريب عبر تطبيق "واتساب".

دور مراجع الجودة

كلفت الوزارة مراجع جودة البرامج التدريبية بمتابعة تنفيذ تدريبات المعلمين بالمدارس الفنية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز جودة التعليم الفني في مصر.

نحو تعليم فني أفضل

تسعى هذه التدريبات إلى تحسين كفاءة المعلمين في المدارس الفنية، بما يسهم في توفير تجربة تعليمية عملية وآمنة للطلاب، وتعزيز جودة التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل.

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