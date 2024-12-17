أماكن تواجدها.. كل ما تريد معرفته عن سيارات الشهر العقاري المتنقلة

شهدت مصر في السنوات الأخيرة العديد من التطورات في مجال الخدمات الحكومية، فبعد أن كانت تشهد صعوبة في التعامل، ويحتاج المواطن لجهد كبير، أصبح الأمر الآن مختلف وميسر للمواطنين، ولعل من آخر ما حققته الدولة في مجال التوثيق هو سيارات الشهر العقاري المتنقلة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية كل ما يريده المواطن عن أماكن تواجد سيارات الشهر العقاري المتنقلة، والخدمات التي تتيحها والهدف من توفيرها.

سيارات الشهر العقاري المتنقلة.. ما هي؟

سيارات الشهر العقاري عبارة عن مكاتب توثيق متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري الثابتة، ولكن بشكل أكثر مرونة وسهولة.

تهدف سيارات الشهر العقاري المتنقلة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، خاصة في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية.

سيارات الشهر العقاري المتنقلة

كيف تستفيد من خدمة السيارات المتنقلة؟

هناك عدة طرق من الممكن للمواطنين أن يستفاد من خدمة السيارات المتنقلة:

- الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذه الخدمة، وسيقوم فريق العمل بتحديد موعد ومكان تقديم الخدمة.

- يمكن للمواطنين الاستعلام عن أماكن تواجد هذه السيارات في المحافظات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو من خلال التواصل مع مكاتب الشهر العقاري مباشرة.

ما هي المزايا التي تقدمها خدمة السيارات المتنقلة؟

توفر السيارات المتنقلة على المواطنين الجهد والانتقال إلى مكاتب الشهر العقاري الثابت، كما تتيح سهولة الإجراءات وبسرعة، حيث يتم إنجاز المعاملات في وقت قياسي، كما تتميز بالكفاءة العالية، وتغطية جغرافية واسعة.

الخدمات التي تتيحها السيارات المتنقلة

تتيح السيارات المتنقلة الكثير من الخدمات ومنها:

خدمة توكيلات عامة وخاصة.

خدمة العقود بيع وشراء السيارات.

استخراج إقرارات رسمية وتصحيح وثائق.

- كما تتيح خدمات موجهة للشركات والأفراد.

أماكن تواجد السيارات المتنقلة التابعة للشهر العقاري

القاهرة "أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس".

الجيزة "مناطق متعددة داخل المحافظة".

الإسكندرية "أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية".

المنصورة "أمام محكمة الأسرة".

اقرأ أيضًا:

خط ساخن ورابط إلكتروني.. صندوق الإسكان الاجتماعي يستقبل شكاوي المواطنين

رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي وحجز شقق الإعلان 16





