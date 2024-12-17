داعية تكشف: الجنة موجودة الآن وهناك اختلاف حول وجود أحد بها

الجنة والنار من المسائل المتعلقة بالعقيدة والشريعة الإسلامية، حيث أن الإيمان بالله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق من أركان الإيمان الستة والتي تنبثق عن الركن الخامس فيهم وهو الإيمان باليوم الآخر وهو أن هناك يوم قيامة وحساب.



ورغم أن الإسلام لم يترك شيئًا من مسائل العقيدة إلا وفسرها وبينتها الشريعة السمحاء، ولكن دائمًا تثور بعض الأسئلة حول وجود الجنة والنار وهل هي موجودة أم لا؟.

وخلال هذه السطور يوضح الموجز هل الجنة الجنة موجودة الآن، وهل يوجد أحد بها، وذلك من خلال ما أكدته الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لها.

هل الجنة موجودة؟



وقالت الدكتورة هبة عوف الجنة موجودة بالفعل، لكن هناك اختلاف بين العلماء حول هل يوجد بها أحد أم لا.

وأضافت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف أن فريقا من أهل العلم رأى أن بها أحد ولكن أرواح فقط وليس أجسادا، فى حين رأى أخرون أنه لا يوجد بها أحد.

وتابعت دكتورة هبة عوق أن الأنبياء والشهداء من أبرز من وُعِدوا بدخول الجنة، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (آل عمران: 169).

وأشارت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث صحيح أن أرواح الشهداء في البرزخ تكون داخل أجواف طير خضر تسرح في الجنة، حيث قال: "إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش" (رواه مسلم).

هل ينعم المؤمن بعد موته؟

وعن هل يستشعر المؤمن النعيم أكدت عوف أن أرواح المؤمنين تعيش في نعيم بعد الموت، مستدلة بحديث النبي ﷺ: "إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"(رواه الترمذي).

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