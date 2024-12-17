توقعات درجات الحرارة غدا الأربعاء.. أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن غدًا الأربعاء سيشهد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الأجواء ليلًا ستصبح باردة على معظم أنحاء البلاد، مع اشتداد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الشبورة المائية الكثيفة

وحذر خبراء الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من صباح الغد، خاصة على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى، على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية كما يستعرضها الموجز، على النحو التالي..

القاهرة الكبرى والمدن المجاورة

القاهرة: العظمى 21 - الصغرى 11.

العاصمة الإدارية: العظمى 20 - الصغرى 10.

6 أكتوبر: العظمى 20 - الصغرى 10.

حالة الطقس

مدن الوجه البحري

بنها: العظمى 20 - الصغرى 12.

دمنهور: العظمى 20 - الصغرى 11.

طنطا: العظمى 20 - الصغرى 12.

كفر الشيخ: العظمى 20 - الصغرى 11.

شبين الكوم: العظمى 21 - الصغرى 11.

السواحل الشمالية

ويستعرض الموجز، درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على النحو التالي..

الإسكندرية: العظمى 22 - الصغرى 12.

العلمين الجديدة: العظمى 20 - الصغرى 10.

مطروح: العظمى 21 - الصغرى 14.

بورسعيد: العظمى 21 - الصغرى 14.

دمياط: العظمى 22 - الصغرى 14.

العريش: العظمى 23 - الصغرى 8.

رفح: العظمى 22 - الصغرى 8.

مدن القناة ومدن سيناء

الإسماعيلية: العظمى 22 - الصغرى 10.

السويس: العظمى 21 - الصغرى 11.

رأس سدر: العظمى 23 - الصغرى 10.

طابا: العظمى 20 - الصغرى 9.

كاترين: العظمى 16 - الصغرى 1.

نخل: العظمى 19 - الصغرى 1.

شرم الشيخ: العظمى 25 - الصغرى 17.

الصعيد والمناطق الداخلية

الفيوم: العظمى 21 - الصغرى 7.

بني سويف: العظمى 21 - الصغرى 7.

المنيا: العظمى 21 - الصغرى 6.

أسيوط: العظمى 22 - الصغرى 6.

سوهاج: العظمى 23 - الصغرى 9.

قنا: العظمى 25 - الصغرى 11.

الأقصر: العظمى 25 - الصغرى 11.

أسوان: العظمى 26 - الصغرى 14.

الوادي الجديد: العظمى 25 - الصغرى 9.

جنوب البحر الأحمر وحلايب وشلاتين

الغردقة: العظمى 26 - الصغرى 14.

مرسى علم: العظمى 25 - الصغرى 16.

شلاتين: العظمى 26 - الصغرى 20.

حلايب: العظمى 24 - الصغرى 19.

أبو رماد: العظمى 25 - الصغرى 17.

رأس حدربة: العظمى 26 - الصغرى 17.

اقرأ أيضا

حالة الطقس اليوم الاثنين 16-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

طقس مائل للبرودة وتكون شبورة مائية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين