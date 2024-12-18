الدقهلية تعلن موعد امتحانات النقل للابتدائية والإعدادية وكيفية الأستعداد لها .. التفاصيل كاملة

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الثلاثاء عن اعتماد جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025 لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية، والتي تشمل الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 16 يناير 2025.

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وامتحانات النقل للمرحلة الإعداديةالعامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025

وأوضح محافظ الدقهلية أن جدول امتحانات الترم الأول في الدقهلية، تشمل مراحل النقل الصف الثالث الابتدائي، الرابع الابتدائي، الخامس الابتدائي، السادس الابتدائي، الأول الإعدادي، الثاني الإعدادي.

ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية الخاصة بالامتحانات.

وأشار "المحافظ" إلى أن الدقهلية محافظة متميزة فى مجال التعليم انجبت لمصر اعلام وعلماء فى شتى المجالات وعلى راسهم على باشا مبارك ابو التعليم فى مصر وغيرهم من العلماء.

كما أضاف أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى تجاوزات قد تحدث، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث أى تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى أى شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيراً إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات فى كافة اللجان.

وكذلك التنسيق الكامل بين كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشدداً على النظافة العامة داخل المدراس وخارجها.

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