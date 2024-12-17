مفاجئة سارة لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات .. يزفها إليهم الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم لطلاب الحاسبات والمعلومات الذين يمتلكون مهارات تجعلهم أكثر تخصصا واحترافية في هذا المجال، قائلًا: «إحنا مستعدين بالاختبارات اللي هنعملها إن يكون في نسبة منهم تكون متواجدة معنا خلال هذا العام».

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وسأل الرئيس السيسي، خلال لقائه طلابالأكاديمية العسكريةاستئناف التقديم لمدة أسبوع حتى يكون هناك فرصة للآخرين، ونحتاج فقط إلى لجنة لاختيار المتقدمين".

وطالب باستئناف الاختبارات لمدة أسبوع، لإعطاء فرصة للآخرين، معقبا: «هتبقوا محتاجين لجنة فقط لعمل اختبارات للمتقدمين من خريجي الحاسبات».

وتابع الرئيس، أن «الخريج سيحصل على ماجستيرفي التخصص، أي عدد سينجح في المعايير التي تضعها اللجنة في الاختبارات سنقبله، ونعطيه الفرصة أن يأخذ هذه الدورة».

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديد في الفكرة أننا سنأخذ من 3000 إلى 4000 إنسان من وعاء الجامعاتوالمعاهد، واختار كتلة مناسبة أعطيها التأهيل لمدة سنتين، ويأخذ ماجستير، وأتركه في سوق العمل بعد تحقيقه مستوى متميز جدا في المجال.

وذكر الرئيس السيسي: «خلال هذا العام سنقوم بالإعلان عن هذا الأمر، وسنستقبل ناس نعملها اختبارات مثل الاختباراتاللي بنعملها هنا، وسنقبل من 2000 لـ 2500، بحيث نعطيهم خلال سنتين ماجستير، وتكون لديهم فرصة من خلال وزارة الاتصالات أن تعطيهم تكليفات بشغل، والشغل ده هيبقى فرصة للتدريب وقد يكون فرصة أخرى للتكسب»

ووجه بالتنسيق معوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات، متابعا: سنختصر الوقت، ونعطي الطالب الدورة على سنتين وتعليمه لغات بالإضافة للتخصص، بدلا من أخذ دورات من 4 إلى 5 سنوات.

وأوضح الرئيس السيسي أن القوات المسلحة ستقوم بهذا الأمر لصالح الشباب والشابات خريجي الجامعات الذين لديهم المهارات.

واختتم الرئيس السيسي حديثه، قائلا: «هذا الموضوع لن يبقى متاح سنة أو اثنين، إنما سيكون مسار لسنوات طويلة قادمة.. بنضع الشاب والشابة اللي أخد هذه الدراسة في مستوى ثاني خالص للتشغيل».

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