فوائد الرقية الشرعية ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟ أزهري يوضح

الرقية الشرعية هي حصن المسلم ولها الكثير من الفوائد للفرد، حيث هي حفظ له من الإنس والجن، ويبقى العبد بعد ترديها في رعاية الله ومعيته، لما فيها من آيات وأذكار تحصين ورادة عن رسول الله.

عالم أزهري: الرقية سبب في الشفاء

الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، في تصريحات له أكد على أهمية الرقية الشرعية واصفًا بأنها أحد أسباب الشفاء، وينشر الموجز ما جاء على لسان العالم الأزهري وفائدة الرقية في حياة المسلم

وجاء في تصريحات قابيل أن القرآن الكريم هو الشفاء العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بقراءة آيات محددة مثل المعوذتين والفاتحة للشفاء من الأمراض.

مفهوم الرقية الشرعية لا يقتصر على القرآن

وبين العالم الأزهري أن مفهوم الرقية الشرعية لا يقتصر على قراءة القرآن فقط، بل يشمل أيضًا الأدعية النبوية الشريفة التي ثبت صحتها، وذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص، ودعاء "اللهم رب الناس أذهب البأس".

الرقية الشرعية

وأشار أيضًا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين اشتكى وجعًا في جسده، حيث قال له: “ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثًا، ثم قل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر”.

واستشهد بما روي عن أبي داود عن أبي الدرداء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ".

وأكد على ضرورة أن يكون لدى من يرقي نفسه اليقين التام بقدرة الله تعالى على الشفاء عند اللجوء إلى الرقية الشرعية، داعيًا إلى الجمع بين الرقية الشرعية وبين السعي للحصول على العلاج الطبي المناسب.

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