ليفربول يضرب ساوثهامبتون بثنائية نونيز وإليوت في الشوط الأول بكأس الرابطة الإنجليزية

انتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، بتقدم الريدز بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز نونيز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 24 قبل أن يعزز اليوت تقدم فريقه بالهف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وقد تأهل فريق ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد ساوثهامبتون لنفس الدور عقب تجاوزه عقبة ستوك سيتي.

موعد مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون

مواجهة فريق ليفربول أمام ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون

يمكنك الاستمتاع بمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ليفربول

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

يرصد الموجز تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، أرنولد، كونساه ومورتون.

خط الوسط: إيندو، ماك أليستر، نيوني.

خط الهجوم: نونيز، جاكبو وإليوت.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويأتي الترتيب كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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