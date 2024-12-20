بوابة الوظائف الحكومية.. فرص عمل في 22 جهة حكومية| تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن توفير فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة خلال الشهر الماضي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الجهاز المركزي يعلن فرص عمل في 22 جهة حكومية

كما تضمن اعلان الجهاز المركزي ، مجموعة من الوظائف القيادية والإشرافية في عدة مؤسسات حكومية بارزة، مثل هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وصندوق البحوث والدراسات في مجال التعمير، كما شملت الفرص الوظيفية وظائف في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الوظائف الحكومية



فرص عمل في 22 جهة حكومية عبر بوابة الوظائف الحكومية

وتستهدف هذه الإعلانات توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية داخل القطاع الحكومي، بما يتماشى مع القوانين التي تنظم الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم التقديم لهذه الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير التي وضعتها الجهات المعنية، والتي تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات العملية المطلوبة، إلى جانب التزام المتقدمين بالأنظمة والقانون الخاص بالخدمة المدنية.

كما تم الإعلان عن فرص عمل للأطباء المقيمين في مستشفيات جامعة القاهرة، التي تسعى لتوظيف أطباء في تخصصات طبية متنوعة، وأعلنت هيئات طبية أخرى عن احتياجها لعدد من الكوادر الطبية للعمل في الوحدات الحكومية المختلفة.

أما في مجال التنمية المحلية، فقد شملت الإعلانات وظائف في الجامعات والمؤسسات التعليمية مثل جامعة الزقازيق وجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى فرص أكاديمية وإدارية في معهد الاتصالات القومي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من دراسة واعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 8 وحدات حكومية، كما تم إجراء تعديلات تنظيمية في 12 وحدة، إلى جانب دراسة معدلات الأداء والمقررات الوظيفية في 33 وحدة أخرى، موضحا استكمال دراسة تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 10 وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

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