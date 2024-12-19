بشروط مميزة.. أفضل برامج قروض السيارات في البنوك لعام 2024

قروض السيارات.. مع تزايد الطلب على شراء السيارات في مصر، تقدم البنوك المصرية مجموعة من برامج قروض السيارات التي تلبي احتياجات مختلف العملاء.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لقروض السيارات التي يقدمها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) لعام 2024.

أفضل برامج قروض السيارات في البنوك

ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز مقدمي قروض السيارات في مصر، حيث يوفر تمويلاً يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ويتميز القرض بتغطية تصل إلى 100% من سعر السيارة، وفترات سداد مرنة تتراوح بين عام و7 أعوام، مع سعر عائد تنافسي.

برامج قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

ومن برامج قرض السيارة من البنك الأهلي المصري الآتي:

برنامج لموظفي الشركات بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل.

برنامج للمقترضين بمقدم 40% وتمويل 60%.

برنامج خاص لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30%-50% من سعر السيارة.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية تصل إلى 50%.

برنامج لكبار عملاء البنك الأهلي المصري بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.



المستندات المطلوبة للحصول على القرض

ونعرض لكم المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة وهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، مياه، أو غاز).

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماً، والحد الأقصى 60 عاماً للموظفين و65 عاماً لأصحاب الأعمال.

اسعار السيارات

تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر 2024

كما يقدم بنك مصر خيارات متنوعة لتمويل السيارات، بحد أقصى للتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه وفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات، ويتميز القرض بسعر عائد تنافسي وإمكانية تمويل تصل إلى 100% من سعر السيارة.

برامج قرض السيارة من بنك مصر

وإليكم برامج قرض السيارة من بنك مصر وهي كالتالي:

برنامج للموظفين بتحويل الراتب أو القسط الشهري. برنامج للموظفين بموجب إثبات الدخل. برنامج لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية. برنامج لأصحاب الأوعية الادخارية.



المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

ومن المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة الآتي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق حديث.

عرض أسعار معتمد من المعرض.



مميزات إضافية لقرض بنك مصر

يشمل القرض وثيقة تأمين مجانية على الحياة، مع إمكانية ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من العائلة، وكما يتيح تمويل السيارات المستعملة بشروط محددة.

قرض السيارة من البنك التجاري الدولي (CIB) 2024

يتميز البنك التجاري الدولي بتقديم قروض سيارات مرنة تصل إلى 9 ملايين جنيه، بدون مقدم وبالتقسيط حتى 8 سنوات، ويتراوح سعر العائد بين 27% و36%، مما يجعله خياراً مميزاً للمقترضين.

مميزات قرض السيارة من CIB

تمويل حتى 100% من سعر السيارة.

تأمين على الحياة طوال فترة السداد.

مرونة في السداد بفترة تصل إلى 8 سنوات.

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