جريـ.ـمة مروعة في البحيرة.. عامل يقـ.ـتل زوجته صعـ.ـقًا بالكهرباء بسبب خلا.فات أسرية

في حادثة هزت قرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أقدم عامل زراعي يبلغ من العمر 27 عامًا على قتل زوجته الشابة، أميرة ف. ح.، البالغة من العمر 18 عامًا، وقعت الجريمة بعد أن وثّق الزوج يديها بالحبال وصعقها بالكهرباء حتى فارقت الحياة، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

الإبلاغ عن الحادث

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بشأن وفاة سيدة داخل منزلها نتيجة تعرضها للصعق بالكهرباء، نقلت الجثة إلى المستشفى العام، حيث أكد الفحص الطبي وجود آثار صعق كهربائي على اليدين، مما أكد وجود شبهة جنائية.

تحقيقات تكشف ملابسات الحادث

وجّه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، للتحقيق في الواقعة، أسفرت التحريات عن أن الزوج، محمد ص. ع.، هو المتهم الرئيسي، وقد اعترف بارتكاب الجريمة أثناء استجوابه.

اعترافات المتهم

خلال التحقيقات، صرّح الزوج بأنه قام بتوثيق يدي زوجته باستخدام حبل وإيشارب داخل غرفة النوم، ثم صعقها بالكهرباء عبر توصيل سلك كهربائي بجهاز كهربائي، وأوضح أن الدافع وراء الجريمة هو الخلافات الزوجية المتكررة، حيث كانت الزوجة تتعدى عليه بالسب وترفض إقامة علاقة زوجية معه.

الأدوات المستخدمة في الجريمة

تمكن فريق البحث من العثور على الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وهي الحبل والسلك الكهربائي، بعد أن أرشد المتهم إلى مكانها.

الإجراءات القانونية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما وجّهت بفحص الجثة والأدوات المستخدمة من قبل الطب الشرعي للتأكد من تفاصيل الحادث.

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