نماذج المهام الادائية للصف الرابع 2024.. هتراجع قبل دخول الأمتحان

نماذج المهام الادائية للصف الرابع 2024.. مع بداية الأسبوع الرابع عشر من العام الدراسي 2024-2025، يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المرحلة الابتدائية إلى معرفة كيفية تحميل نماذج المهام الأدائية للصف الرابع 2024، حيث تم تفعيل هذه الخدمة عبر منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تسهيل الوصول إلى المهام الدراسية لجميع الطلاب، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



نماذج المهام الادائية للصف الرابع 2024

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب تحميل نماذج المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي من خلال خطوات بسيطة عبر المنصة الإلكترونية، وتشمل هذه المهام الواجبات المنزلية، التقييمات الأسبوعية، بالإضافة إلى المهام الصيفية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب.



تحميل نماذج المهام الادائية للصف الرابع 2024

ولتسهيل العملية، يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي اتباع الخطوات التالية لتحميل المهام الأدائية:

1. اولا عليك الدخول إلى منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا.

2. ثانيا قم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للطالب.

3. عليك اختيار خانة الصف الدراسي "الصف الرابع الابتدائي".

4. في الخطوة الآتية يجب عليك تحميل المهام الأدائية الخاصة بكل مادة دراسية.

5. متابعة التعليمات الخاصة بكل مهمة والقيام بتنفيذها حسب المطلوب.

جدير بالذكر أن، وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز تجربة التعليم عن بعد، وتوفير أدوات التقييم المستمر للطلاب، مما يسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي خلال العام الدراسي.

تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي كل المواد

يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة اللغة عربية PDF من خلال الضغط هنــــا .

. يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة الإنجليزية PDF من خلال الضغط هنــــا .

. يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة الرياضيات PDF من خلال الضغط هنــــا .

. يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة العلوم PDF من خلال الضغط هنــــا .

. يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة Science PDF من خلال الضغط هنــــا .

. يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة الدراسات الاجتماعية PDF من خلال الضغط هنـــــــا .

. يمكن لطلاب الصف الرابع الإبتدائي تحميل نماذج المهام الأدائية مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات PDF من خلال الضغط هنـــــــــــا .

اقرأ أيضًا

بروتوكول تعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم لتأهيل طلاب المدارس الصناعية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بمحافظة الدقهلية