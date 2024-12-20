عدد أيام فصل الشتاء 2025 والفرق بين التحديد الفلكي والمناخي

شهدت محركات البحث على جوجل خلال الفترة الأخيرة بحثًا متزايدًا عن موعد بداية فصل الشتاء وعدد أيامه.

ويستعرض الموجز في السطور التالية موعد بداية فصل الشتاء وعدد أيامه وموعد نهايته.

عدد أيام فصل الشتاء

ساعات معدودة تفصلنا عن موعد الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء والذي يبدأ غدًا السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر فصل الشتاء 88 يوما و23 ساعة بحسب الحسابات الفلكية.

ويذكر أنه بدأ فصل الخريف على جمهورية مصر العربية، الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 واستمر لمدة ثلاثة أشهر ليكون اليوم الموافق 20 ديسمبر 2024 آخر أيام الخريف، والذي وصل مدته 89 يوما و20 ساعة.

فصل الشتاء

كيفية تحديد فصل الشتاء؟

يعتمد تحديد فصل الشتاء على عوامل عدة وهم:

- التحديد الفلكي، وهو ما يعرف بالانقلاب الشتوي هو اليوم الذي يكون فيه ميل محور دوران الأرض بعيدًا عن الشمس في نصف الكرة الشمالي.

- ميلان محور الأرض، وهو دوران الأرض حول الشمس وهو العامل الأساسي في تحديد الفصول، حيث يؤثر على كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى سطح الأرض في مناطق مختلفة.

- التحديد المناخي حيث يستخدم علماء الأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة في فترة زمنية معينة لتحديد بداية ونهاية الفصول.

- الأمطار والثلوج حيث يتم أيضًا مراعاة كمية هطول الأمطار والثلوج وأنماط الرياح لتحديد خصائص كل فصل.

ما الفرق بين التحديد الفلكي والمناخي؟

التحديد الفلكي: يعتمد على حركة الأرض حول الشمس وميل محورها، وهو ثابت ولا يتغير.

التحديد المناخي: يتأثر بالعوامل الجوية المحلية والمتغيرات المناخية، لذلك قد يختلف من منطقة إلى أخرى ومن عام لآخر.

ما أهمية تحديد موعد فصل الشتاء؟

يساعد تحديد موعد فصل الشتاء في عدة أمور منها الزراعة لتحديد أفضل موعد الحصاد وأوقات الزراعة، كما يساعد في التخطيط للأنشطة الزراعية، وكذلك للتخطيط لأعمال الصيانة والإصلاح، كما يسا على الاستعداد للتغيرات المناخية والظروف الجوية.

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