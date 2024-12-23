تفاصيل إلغاء كشف الحساب الورقي الخاص بالبنك الأهلي المصري

يعد إلغاء كشف الحساب الورقي الخاص بالبنك الأهلي 2025.. حيث يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة مختلفة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات عملائه، ومنها خدمة كشف الحساب الورقي التي تُظهر جميع العمليات المالية المُنفذة خلال فترة زمنية محددة، لكن يمكن أن يرغب بعض العملاء في إلغاء استلام كشوف الحساب الورقية لأسباب عديدة، وأيضاً التحول إلى الخيارات الرقمية الأكثر مرونة وسهولة، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

كشف الحساب الورقي الخاص بالبنك الأهلي

طريقة إلغاء كشف الحساب الورقي في البنك الأهلي

أولا زيارة فرع البنك الأهلي المصري:

حيث يمكنك التوجه إلى أقرب فرع للبنك وطلب إلغاء إرسال كشف الحساب الورقي الدوري.

وسيتم وقف إرسال الكشوف الورقية إلى عنوانك، لكن ستظل الكشوف محفوظة في البنك ويمكنك أيضاً استلامها حين الحاجة مقابل رسوم استخراج.

وأيضاً الاشتراك في خدمة الأهلي نت

حيث تعد خدمة الأهلي نت توفر تحويل كشف الحساب الورقي إلى إلكتروني، إضافة إلى ذلك، بإمكانك الاستفادة من خدمات مصرفية أخرى مثل:

- الإستعلام عن الرصيد.

- إجراء التحويلات المصرفية عبر الإنترنت.

الاشتراك في خدمة الكشوف الإلكترونية

عن طريق هذه الخدمة:

- يتم إلغاء كشف الحساب الورقي نهائيًا.

- ويمكنك الوصول إلى كشوف الحساب إلكترونيًا وتنزيلها مباشرة.

وأيضاً التواصل مع خدمة العملاء من أجل إلغاء كشف الحساب الورقي أو الاستفسار، حيث يمكنك التواصل مع خدمة عملاء البنك عبر الأرقام التالية:

- من داخل مصر: 25760777

- الخط الساخن: 19623

- من خارج مصر: 20225760777 أو 20219623

كيفية إلغاء كشف الحساب الورقي من خلال خدمة الأهلي نت

-أولا قم بزيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

-ثم انقر على خدمة "الأهلي نت" وسجل الدخول باستخدام بياناتك.

-وأيضاً اختر "نشاط الحساب"، وحدد الحساب المطلوب.

-وبعد ذلك اضبط نوع الكشف المرغوب فيه (إلكتروني بدلاً من ورقي).

-وبعدها عرض وطباعة كشف الحساب الإلكتروني حسب الحاجة.

خطوات الاشتراك في خدمة الكشوف الإلكترونية من أجل إلغاء كشف الحساب الورقي

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

ثم ابحث عن صفحة الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني.

والآن املأ الاستمارة بالمعلومات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

وفي هذه الخطوة قم بالضغط على "تنفيذ"، ثم أدخل رمز التحقق الذي يُرسل إلى هاتفك المسجل.

وأدخل بعد ذلك بريدك الإلكتروني للتحقق، وأكمل العملية حسب التعليمات.

وبعدها اختر نوع الحسابات التي ترغب في تطبيق الخدمة عليها (حسابات بنكية أو بطاقات ائتمان أو كلاهما).



التحول إلى كشف الحساب الإلكتروني

توجد سهولة في الوصول إلى الكشوف في أي وقت عبر الإنترنت.

وأيضاً تقليل استهلاك الورق والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وهناك تفادي في رسوم إرسال الكشوف الورقية.

البنك الأهلي المصري

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