دراسة جديدة: فيتامين د والكالسيوم لا يمنعان الكسور لدى كبار السن

كشفت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم قد لا يقلل من خطر السقوط أو الكسور لدى كبار السن، رغم الفوائد الصحية الأخرى التي تقدمها هذه المكملات.

وأوضحت الدراسة أن الاعتماد فقط على هذه المكملات قد لا يكون كافيًا للوقاية من فقدان العظام وكسرها، وفيما يلي توضح الموجز تفاصيل الدراسة وطرق تعزيز صحة العظام والوقاية من الكسور.

تأثير فيتامين د والكالسيوم على العظام

كما أظهرت الدراسة أن مكملات فيتامين د، سواء مع الكالسيوم أو بدونه، لا توفر حماية كبيرة ضد السقوط أو الكسور لدى كبار السن، على العكس، قد تزيد هذه المكملات من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

فيتامين د

ورغم ذلك، لا تنفي الدراسة أهمية فيتامين د والكالسيوم، حيث يساهمان في تعزيز وظائف العضلات والمخ إلى جانب تقوية العظام. ويوصي الخبراء بالحصول على هذه العناصر من الطعام بدلاً من المكملات الغذائية، إلا إذا كانت هناك صعوبة في تحقيق ذلك بسبب حالات مرضية مثل هشاشة العظام أو سوء امتصاص العناصر الغذائية.

أسباب زيادة خطر الكسور مع التقدم في العمر

مع التقدم في العمر، يصبح الأشخاص أكثر عرضة للكسور لأسباب متعددة، منها:

انخفاض جودة العظام: تصل كثافة العظام إلى ذروتها في العشرينات والثلاثينات، ومع مرور الوقت، تتراجع جودة العظام تدريجيًا.

ضعف الحركة: مع التقدم في السن، قد تؤدي حالات مثل هشاشة العظام أو التهاب المفاصل إلى صعوبة الحركة وتغير طريقة المشي، مما يزيد خطر السقوط.

نصائح لتعزيز صحة العظام والوقاية من الكسور

لتقليل خطر السقوط والكسور، ينصح الأطباء بمجموعة من الخطوات التي تعزز صحة العظام والعضلات:

1. المشي المنتظم: يساعد المشي على تقوية العضلات والعظام، كما يعيد التوازن ويقلل خطر السقوط.

2. تمارين القوة: تسهم التمارين التي تعتمد على تحمل الوزن في بناء عظام أقوى.

3. تمارين التوازن: مثل اليوغا التي تعمل على تقوية العظام وتحسين التوازن.

4. زيادة تناول البروتين: تناول كميات كافية من البروتين يساعد في تقليل خطر السقوط والكسور.

5. تنظيم النوم: الحصول على قسط كافٍ من النوم يعزز الراحة الجسدية ويقلل خطر السقوط.

أهمية تناول المكملات الغذائية بحذر

رغم أهمية المكملات الغذائية في حالات معينة، فإن الاعتماد عليها وحدها قد لا يكون كافيًا للوقاية من الكسور، لذلك ينصح بتبني نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة وتناول الغذاء المتوازن الغني بالكالسيوم وفيتامين د.

وتشير الدراسة إلى أن فيتامين د والكالسيوم لا يقدمان الحماية الكافية ضد الكسور والسقوط، خاصة لدى كبار السن، ومع ذلك فإنهما يلعبان دورًا مهمًا في دعم صحة العظام والعضلات. لتحقيق الفوائد المرجوة، يجب دمج المكملات مع نمط حياة نشط وصحي يتضمن ممارسة الرياضة والحصول على التغذية السليمة.

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