جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي 2025

يعتبر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالعام الدراسي 2024/2025، من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة من قبل طلاب الصف الخامس الابتدائي وأولياء أولياء أمورهم المختلفة.

ولمعرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالعام الدراسي 2024/2025، يقوم الموجز بعرض التفاصيل الكاملة عنه عبر التقرير التالي.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي2025

ووفقًا للخريطة الدراسية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، وذلك وفقًا للجدول التالي:

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي



- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

المادة: اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

المادة: اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025.

المادة: العلوم.- مواد امتحانات الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي وتضاف إلي المجموع الكلي تتضمن (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولي - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).

- مواد الثانوية العامة بالنظام الجديد 2025 غير مضافة للمجموع فقط مواد نجاح ورسوب وتتضمن ( اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - التربية الوطنية).

وأوضحت الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة إلى أن ستعقد امتحانات المستوى الرفيع للمدارس اللغات خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2025، وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية

ومن المقرر، أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل السبت 11 يناير، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 18 يناير، وفقًا للجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمختلف الصفوف الدراسية الابتدائية والإعدادية وصفوف النقل الثانوية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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