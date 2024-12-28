طريقة تخزين القرنبيط الصحيحة وفوائد الخضروات العديدة والمذهلة

طريقة تخزين القرنبيط.. تحرص العديد من ربات البيوت على تخزين الخضروات جيداً في مواسمها من أجل الحفاظ عليها طوال العام واستخدامها في أي وقت لاحق، ويعتبر القرنبيط من الخضروات الشتوية الشهية التي يمكن تخزينها، ويساهم تخزين القرنبيط في الفريزر في الحفاظ على قيمته الغذائية ونكهته أيضاً لفترة طويلة، لذا، سيناقش الموجز في هذا التقرير طريقة تخزين القرنبيط.

فوائد القرنبيط المذهلة

طريقة تخزين القرنبيط في الفريزر بالطريقة الصحيحة

إليكِ فيما يلي أفضل طريقة لتخزين القرنبيط في الفريزر بسهولة وسرعة وفعالية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- في البداية اختاري القرنبيط المناسب: حيث قومي باختيار زهور القرنبيط السليمة التي لا تحتوي على بقع بنية أو عفن، وإذا كان القرنبيط على وشك الذبول، تأكدي من إزالة الأجزاء التالفة به قبل التخزين.

2- ثم قومي بتنظيف القرنبيط جيدًا: أي اغسلي القرنبيط تحت ماء بارد جاري من أجل إزالة الأتربة والشوائب، وقطع القرنبيط إلى زهور صغيرة متساوية الحجم لضمان تجميد متساوي.

3- وبعدها اسلقي القرنبيط: أي جهّزي قدرًا به ماء مغلي وأضيفي إليه قليلًا من الملح، ثم ضعي زهور القرنبيط في الماء المغلي لمدة 3-4 دقائق، وأثناء السلق، قومي بتحضير وعاءً كبيرًا يحتوي على ماء مثلج.

4- وبعد ذلك قومي بالتبريد السريع، أي عقب السلق مباشرة، وانقلي زهور القرنبيط إلى الماء المثلج لوقف عملية الطهي، واتركيها في الماء المثلج لمدة 2 - 3 دقائق حتى تبرد تمامًا.

5- والآن حانت مرحلة التجفيف: قومي بتصفية زهور القرنبيط جيدًا من الماء من خلال استخدام مصفاة، وجففيها عن طريق استخدام منشفة نظيفة أو مناديل مطبخ لضمان عدم وجود ماء زائد.

6- وفي هذه الخطوة قومي بالتغليف، أي ضعي القرنبيط في أكياس تفريز محكمة الإغلاق، أو استخدم علبًا بلاستيكية مخصصة للتجميد، وأزل الهواء الزائد من الأكياس قبل إغلاقها من أجل الحفاظ على جودة القرنبيط.

7- وأخيراً مرحلة التجميد، ضعي الأكياس أو العلب في الفريزر بشكل مرتب لإتاحة المساحة، حيث يمكن تخزين القرنبيط المجمد لمدة تصل إلى 6 أشهر دون فقدان طعمه أو قوامه.

فوائد القرنبيط:

-يعمل على التخلص من السموم في الجسم بسبب احتوائها على مركبات الكبريت.

وأيضاً يقوم بتقوية العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام بسبب احتوائها على فيتامين ك.

-ويحافظ على صحة الكلى والمثانة.

-ويساعد أيضاً على الحفاظ على صحة البصر وتعزيز الرؤية وتقليل خطر الإصابة باعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

-ويساهم في تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم.

طريقة تخزين القرنبيط

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