موعد الشروق اليوم الأحد 29-12-2024.. فضل الصلاة والدعاء فيه

يهتم المسلمون دائمًا بمعرفة موعد الشروق يومي، لأنه يساعد على تنظيم اليومي وخاصًا في فترات الرحلات أو العمل أو العطلة، لذلك يستعرض الموجز مواعيد شروق الشمس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، في المحافظات المختلفة على النحو التالي:

مواعيد شروق الشمس اليوم

6:37 ص: صلاة الشروق في الوادي الجديد

6:48 ص: صلاة الشروق في القاهرة

6:43 ص: صلاة الشروق في أسيوط

6:37 ص: صلاة الشروق في قنا

6:53 ص: صلاة الشروق في الإسكندرية

6:45 ص: صلاة الشروق في المنيا

6:52 ص: صلاة الشروق في الدقهلية

6:47 ص: صلاة الشروق في الإسماعيلية

الثلث الأخير من الليل

يعد الثلث الأخير من الليل، من أفضل الأوقات عند المسلمين مميز ًا بأجواء روحانية للعبادة والدعاء والاستغفار والصلاة، ومن صلاة العشاء إلى صلاة لفجر يمكن استغلال هذا الوقت والاخلاء بالله سبحانه وتعالي، ويمكن تقسيم الوقت لـ 3 أجزاء في هذا اليوم ذاته، ويفضل صلاته في ثلث من الليل وهذا قبيل الفجر بربع ساعه.

وقت شروق الشمس اليوم

ويصبح شروق الشمس اليوم، في القاهرة يكون عند الساعة 6:44 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

موعد الشروق

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

تعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها ومن السنن المؤكدة وموعدها قبل شروق الشمس برع ساعة.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

موعد الشروق

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا.

أذكار بعد صلاة الشروق

يستحب للمسلم أن يذكر الله بعد كل صلاة، ومن أبرز الأذكار المستحبة التي تأتي بعد صلاة الشروق، يستعرضها الموجز، كالتالي:

سبحان الله والحمدلله والله أكبر

«بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)

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