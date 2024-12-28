وقف البث التلفزيوني لـ قناة اقرأ الدينية والتحول إلى الرقمي بعد 26 عامًا

تعتبر قناة اقرأ الدينية من أقدم وأعرق القنوات والتي حظيت بشعبية كبيرة لسنوات عديدة، ولكن قرار جديد مفاجئ بوقف القناة جاء صدمة لكل متابعي القناة، فماذا حدث؟.

وفي هذا الصدد، يوضح الموجز في التقرير التالي تفاصيل وقف قناة اقرأ الدينية وما سيجد عليها بعد 26 عامًا من البث التلفزيوني.

قرار مفاجئ بوقف بث قناة اقرأ الفضائية.. ما السبب؟

فوجيء متابعي قناة اقرأ منذ أيام بقرار وقف بثها عبر الأقمار الصناعية اعتبارًا من يناير 2025، بعد قرابة ربع قرن من بث القناة في المنازل العربية، وتقديمها محتوى ديني يلائم مختلف شرائح المجتمعات الإسلامية.

قناة اقرا

وأوضحت القناة سبب وقف البث عبر الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أنها بدلًا من البث التقليدي، ستركز القناة على إنتاج محتوى رقمي حصري عبر منصة يوتيوب، مما يتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع وأكثر تفاعلاً، خلال الفترة القادمة من خلال تواجدها عبر يوتيوب.

ما سبب وقف قناة اقرأ الفضائية تلفزيونيًا؟

ويشار إلى أن قناة اقرأ الفضائية اتخذت هذه الخطوة لتتماشى مع التطور السريع في عالم الإعلام الرقمي، حيث يفضل المشاهدون حاليًا الحصول على المحتوى المرئي بطريقة أكثر مرونة وسهولة.

متى انطلقت قناة اقرأ الفضائية؟

وقد انطلقت قناة اقرأ الفضائية عام 1998، نجحت القناة من ترسيخ مكانتها كمرجع ديني موثوق به، كما قدمت قناة اقرأ الفضائية باقة متنوعة من البرامج مثل "فتاوي رمضان" و"رسائل قرآنية" و"موضوعات تهمك" وغيرها من البرامج التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة المشاهد العربي.

ما هي أسباب التحول من البث التلفزيوني إلى اليوتيوب؟

ويرجح البعض أن أسباب التحول ناجم عن التغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام التقليدي، والتوجه المتزايد نحو المنصات الرقمية، بالإضافة إلى الرغبة في الوصول إلى جمهور أوسع وأكثر تفاعلاً. كما يمكن أن يكون هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة أكثر تفاعلية.

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