طرق بسيطة وفعّالة.. نصائح لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

نصائح لإنقاص الوزن في فصل الشتاء.. يُعد هذا الفصل من الفصول التي تشهد زيادة في الوزن لدى الكثيرين، نتيجة لتغيير عادات الطعام والميل إلى تناول الأطعمة الثقيلة والدسمة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمشروبات الساخنة ذات السعرات العالية للتدفئة.

ولكن يمكن الحفاظ على الوزن خلال هذه الفترة باتباع بعض النصائح الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن، كما يوضحها استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي في هذا التقرير.

ويستعرض الموجز نصائح المختصون للحفاظ على الوزن خلال فصل الشتاء على النحو التالي..

1. اختيار الأطعمة الصحية التي تمنح الدفء

يؤكد الدكتور ناجي أن الشعور بالبرد يدفع الكثيرين إلى تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ولتجنب ذلك، يُنصح بالتركيز على تناول الأطعمة الصحية مثل الشوربات قليلة الدسم، والخضروات المطهية على البخار، والبروتينات الخالية من الدهون، وتمنح هذه الخيارات الجسم الطاقة والدفء دون التسبب في تراكم الدهون.

إنقاص الوزن

2. التمسك بمواعيد غذائية منتظمة

يوضح استشاري التغذية أن تناول الوجبات في أوقات منتظمة من أهم عوامل إنقاص الوزن في الشتاء.

تخطي الوجبات، خاصة الإفطار، يؤدي إلى زيادة الجوع في المساء، ما يدفع البعض للإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، حيث يُفضل تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين على مدار اليوم، لتجنب تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، وبالتالي إنقاص الوزن.

3. اختيار المشروبات الساخنة بعناية

في فصل الشتاء، تعتبر المشروبات الساخنة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي، إلا أن الدكتور ناجي يحذر من إضافة السكر أو الكريمات الدسمة إلى هذه المشروبات.

وينصح بتناول مشروبات طبيعية مثل الشاي الأخضر، الزنجبيل، والقرفة، التي تعزز عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون دون إضافة سعرات حرارية غير ضرورية، وبالتالي إنقاص الوزن.

4. أهمية النشاط البدني للحفاظ على الوزن

على الرغم من الشعور بالخمول في الأيام الباردة، فإن ممارسة الرياضة تعتبر ضرورية للحفاظ على الوزن في فصل الشتاء، لذا ينصح الدكتور ناجي بممارسة التمارين البسيطة مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، ما يساعد في تحسين الدورة الدموية ، وزيادة معدل الحرق، وبالتالي منع تراكم الدهون، وإنقاص الوزن.

5. تجنب تناول الطعام في المساء

أحد الأخطاء الشائعة في الشتاء هو تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ويحذر الدكتور ناجي من هذه العادة، حيث تؤدي إلى تراكم الدهون، بدلاً من تناول وجبات ثقيلة، يمكن الاكتفاء بوجبة خفيفة مثل كوب من الزبادي أو ثمرة فاكهة، شرط تناولها قبل النوم بساعتين.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكن للجميع الحفاظ على وزن صحي خلال فصل الشتاء، دون الحاجة إلى التضحية بالراحة أو التمتع بالأطعمة والمشروبات الشتوية، وإنقاص الوزن أيضا.

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