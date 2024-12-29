التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد روما بالدوري الإيطالي

تنطلق بعد قليل مباراة ميلان ضد روما ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري.

يسعي كلا من ميلان وروما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل فريق ميلان المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق روما المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة ميلان ضد روما

مباراة ميلان ضد روما، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ميلان ضد روما

شاهد ماتش ميلان ضد روما

يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ضد روما، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة قناة “أبوظبي الرياضية بريميوم 1".

ميلان ضد روما

تشكيل ميلان ضد روما



حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إي رويال، غابيا، ثياو، هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، تيراتشيانو؛ تشوكويزي، رايندرز، خيمينيز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل روما ضد ميلان

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، هوميلز، نديكا.

خط الوسط: سايلميكرز، كوني، باريديس، بيسيلي، أنجيلينو.

خط الهجوم: ديبالا، دوفبيك.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما ويأتي كالتالي:

1- أتالانتا - 41 نقطة

2- إنتر ميلان - 40 نقطة

3- نابولي - 39 نقطة

4- لاتسيو - 35 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 24

10- تورينو -20

11- روما - 19

12- إمبولي - 19

13- جنوى - 19

14- بارما - 18

15- ليتشي - 16

16- كومو - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- فينيزيا - 14

19- كالياري - 14

20- مونزا - 10

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