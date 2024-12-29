هل الزوج ملزم بتوفير أدوات الزينة لزوجته؟ أمينة الفتوى تجيب

النفقة واجب أساسي على الزوج..أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع يلزم الزوج بالنفقة على زوجته لتلبية احتياجاتها الأساسية مثل الطعام، والملبس، والمسكن، وأوضحت أن هذه النفقات تمثل حقًا ثابتًا للزوجة، كما جاء في قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

الفرق بين الضروريات والكماليات

أوضحت أمينة الفتوى أن النفقة تنقسم إلى ضرورات وكماليات، الضروريات تشمل الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها للحياة اليومية، أما الكماليات، مثل أدوات الزينة والتجميل، فهي تختلف حسب الظروف، إذا طلب الزوج من زوجته التزين بتكاليف مرتفعة، فإنه ملزم بتحمل هذه النفقات، أما إذا كانت الزوجة هي من تطلب ذلك دون طلب الزوج، فهو غير ملزم بتوفيرها.

الزوج الميسور والنفقات الإضافية

أشارت إلى أنه إذا كان الزوج ميسور الحال، فإن عليه الإنفاق بما يتناسب مع قدرته المالية، وفقًا لقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته"، وأكدت أن أي نفقات إضافية تتعلق بالكماليات يجب أن تتم بالتفاهم بين الزوجين.

التفاهم أساس الحياة الزوجية

شددت الدكتورة هند حمام على أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على التفاهم والمودة بين الزوجين، مع ضرورة الاتفاق على تفاصيل النفقة بما يحقق العدل والاحترام المتبادل، لضمان استقرار الأسرة وتماسكها.

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