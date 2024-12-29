المطرب أحمد سعد يبدأ العام الجديد 2025 بإطلاق ألبوم "حبايبنا"

يواصل الفنان أحمد سعد، نشاطه الفني في العام الجديد 2025 من أغاني جديدة وحفلات لتحقق له نجاح جديد، بعد أن أثبت نجاحه في الأعوام الماضية وأصبح من أبرز الأصوات الغنائية في ساحة الوطن العربي.

في إطار ذلك، ترصد الموجز تفاصيل ألبوم أحمد سعد الجديد ونشاطه الفني القادم في السطور التالية.

أحمد سعد

"حبايبنا" ألبوم جديد يطل به أحمد سعد على جمهوره

يستعد الفنان أحمد سعد لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "حبايبنا" مع بداية عام 2025، حيث يتوقع أن يحقق هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا، حيث تفاعل الجمهور تفاعل مع الخبر بحماس واضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تعبر عن الترقب والشغف للاستماع للأغنيات الجديدة المتوقع تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم "حبايبنا" يأتي ليكمل مسيرة نجاح أحمد سعد حيث تميز بقدرته على تقديم أغاني عبر عن مشاعر الجمهور وتلائم النمط الاجتماعي.

ألبوم حبايبنا

أحمد سعد يحصد جائزة "أفضل ديو غنائي" في الرياض



شهد أحمد سعد لحظة فارقة في مسيرته الفنية عندما شارك في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحصل سعد على جائزة "أفضل ديو غنائي" عن أغنية "يا سبب فرحتي" التي جمعته مع الفنانة الكبيرة أصالة.

الأغنية، التي تحمل توقيع أحمد سعد في الألحان وكلمات محمد شافعي، نالت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته بالجائزة قائلاً: "أنا بحب مصر أوي لاني بنتمي ليها.. والسعودية بحبها جدا متولدتش فيها بس بحس ناسها أهلي بينتمولي بدون ما يعرفوا أنا سعودي ولا مصري".



أحمد سعد في حفل "ميدل بيست" بطريقة غير مألوفة



ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في الرياض، فاجأ أحمد سعد جمهوره بإطلالة مبتكرة أثارت الجدل والإعجاب في آن واحد، حيث اختار سعد أن يصعد إلى المسرح متنكرًا بملابس عامل خرسانة، مما جعل الجمهور في البداية لا يتعرف عليه.

تظاهر سعد وكأنه يقوم بتصليحات على المسرح، ثم استدار ليكشف عن هويته الحقيقية وسط صدمة الجمهور التي تحولت بسرعة إلى تصفيق حار وحماس كبير.

أحمد سعد

وقدم سعد خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي أشعلت الحضور، من بينها "إيه اليوم الحلو ده"، حيث قام بتغيير كلماتها لتناسب الجمهور السعودي قائلاً: "إيه السعودية الحلوة".

كما قدم سعد أغاني أخرى مثل "صدقيني" و"وسع وسع"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا ورفع الحفل شعار "كامل العدد" لشعبيته الكبيرة في مصر والوطن العربي.

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