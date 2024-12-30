تفاصيل طرح 50 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل في سكن لكل المصريين

أعرب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لثقة المواطنين في المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات شرائح متعددة من المجتمع في الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.

وأعلن مدبولي عن بدء تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى تنفيذ 50 ألف وحدة أخرى حالياً, ووجه بتخصيص 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشرائح متوسطي الدخل، ليتم طرحها للحجز قريباً.

متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية

في الاجتماع الذي عقده مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقدم الأعمال في عدد من المشروعات الإسكانية الكبرى.

سكن لكل المصريين

وأوضح الوزير أن مشروع "بيت المصريين في مصر" الموجه للمصريين العاملين بالخارج سيُفتح باب حجز وحداته في فبراير 2025, والذي يشمل نحو 5055 وحدة سكنية وفيلات، وسيتم طرحها في مدن متعددة مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي تشهد تطورات هامة.

طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

وتناول وزير الإسكان خلال الاجتماع تفاصيل خطة طرح 78 ألفاً و730 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)"، والتي تشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.

سكن لكل المصريين

أشار الشربيني إلى أنه تم تجهيز 23 ألفاً و958 وحدة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 12 ألفاً و990 وحدة في المدن الجديدة, متوقعًا تسليم 41 ألفاً و782 وحدة أخرى خلال الثلاثة سنوات القادمة، حيث شهدت عملية الحجز إقبالاً كبيراً، إذ تم شراء 738 ألف كراسة حجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف مواطن.

مشاريع الإسكان في مدينة العلمين الجديدة

واستعرض وزير الإسكان التطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى تقدم مشروعات ضخمة مثل الأبراج الشاطئية، ومشروع الداون تاون، والمشروع اللاتيني والمدينة التراثية, والتي تتضمن وحدات سكنية متميزة ضمن المبادرات الحكومية مثل "سكن لكل المصريين" و"سكن مصر"، لتوفير المزيد من خيارات السكن للمواطنين.

فرص استثمارية في مارينا الساحل الشمالي

استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة مارينا الساحل الشمالي، والتي تشمل المشاريع المقترحة إقامة فيلات وشاليهات في عدة مواقع بالمنطقة, وتتيح إمكانية تطوير مشروعات سياحية وفندقية وتجارية، لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة، والمستفيدين من المزايا الطبيعية التي توفرها هذه المنطقة السياحية الفريدة.

تطورات المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة

تناول الوزير التطورات في العاصمة الإدارية الجديدة، للتركيز على مشروعات منطقة الأعمال المركزية والنهر الأخضر، وتطوير الأحياء السكنية والبنية التحتية.

وأوضح الشربيني أن العمل مستمر في تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، الذي سيشهد جولة تفقدية للوزير اليوم, مؤكدًا أن مشروعات تطوير وسط القاهرة تسير بخطى ثابتة، ومنها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية وممشى أهل مصر.

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