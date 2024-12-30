الدوري المصري| التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول في مباراة بيراميدز والجونة

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز والجونة، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجمع فريق بيراميدز، 11 نقطة في مسابقة الدوري المصري، حيث يأتي في المركز الثالث، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

في المقابل، يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر، برصيد 6 نقاط في الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم هدفين.

بيراميدز والجونة

تشكيل بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر- محمود مرعي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق- أحمد عاطف قطة- وليد الكرتي- بلاتي توريه- صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي- يوسف نادر- أحمد ميهوب- عبدالرحمن مجدي- طارق علاء- يوسف أسامة- دودو الجباس- فيستون ماييلي.

تشكيل الجونة ضد بيراميدز بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

حكام مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

حكم الساحة: محمد الصباحي.

الحكم المساعد الأول: محمد محمود لطفي.

الحكم المساعد الثاني: محمود حسين.

الحكم الرابع: أحمد ناصر.

تقنية الفيديو (VAR): محمود الدسوقي.

مساعد VAR: هاني العراقي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

يمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة على قناة On time sports HD2، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، ويضم الاستوديو التحليلي مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية.

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