تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي.. اعرف الطريقة خطوة بخطوة

يبحث طلاب الصف الثاني الثانوي عن طريقة تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويوضح الموجز في السطور التالية طريقة تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024- 2025.

طلاب الصف الثاني الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها متاح لطلاب الصف الثاني الثانوي عبر موقعها الإلكتروني مناشدة الطلاب بمراجعة البيانات بدقة وفي حالة وجود بيان ترغب تعديله يلزم التوجه للمدرسة قبل الحفظ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي، بأنه لكي يتمكن الطالب من ملء الاستمارة وطباعتها يلزمه أن يكون لديه البريد الإلكتروني الخاص به.

خطوات إنشاء بريد إلكتروني خاص بالطلاب الصف الثاني الثانوي 2024

- قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال النقر هنا للوصول مباشرة.

- حدد خانة الصف الثاني الثانوي.

- قم بإنشاء البريد الإلكتروني الخاص بك، وقم بالنقر على جملة إنشاء بريد إلكتروني، وفي حالة إذا كان لديك بريد إلكتروني بالفعل أنقر على تسجيل الدخول.

- بعد النقر على إنشاء بريد إلكتروني سيظر لك صفحة مدون بها حساب الطالب قم بالنقر عليها.

ثم اتبع التعليمات وهي:

- ادخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم.

- قم بإدخال الكود الخاص بك.

- ثم انقر على كلمة أنا لست برنامج روبوت، ثم أنقر على التحقق من البيانات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للعام الدراسي 2024- 2025.

حيث تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11-1-2025، وتنتهي في 16-1-2025.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11-1-2025 حتى 16-1-2025.

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